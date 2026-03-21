复活节不只放电 挪亚方舟学习之旅＋愉景湾沙滩猎蛋　一文玩尽两大亲子行程

复活节假期，对不少家长而言既是「放电期」，亦是培养孩子成长的好时机。今年不妨将行程一分为二，先让孩子走入学习型体验营，再投入户外节庆气氛，一动一静之间，玩得更全面。
位于马湾的挪亚方舟今年推出「复活节体验营2026」，以地球探索与人生体验为主轴，设计一段由自然生态延伸至个人成长的学习旅程。针对4至7岁小朋友的「地球生命探索营」，从宇宙视角出发，让孩子认识地球与自然的关系。活动不再停留于书本，而是透过观察化石、寻找昆虫踪迹及探索水的生命，逐步建立对自然世界的理解。配合艺术创作与绳网挑战等动态活动，让孩子在游戏之中培养观察力与解难能力。
至于8至12岁的「人生旅程成长营」，则模拟真实社会，将场景化为一个「人生小镇」。孩子可以尝试不同角色，从职场运作到农务体验，在一连串情境任务中理解责任与选择，逐步建立自信与判断力。
活动详情
地球生命探索营
活动日期：4月7日至10日 (星期二至五)
活动时间：上午9:30至下午3:30
地点：香港马湾公园挪亚方舟
愉景湾复活节沙滩猎蛋嘉年华 逾5万份奖品总值逾百万港元
完成4日学习旅程后，不妨将行程延伸至另一个人气复活节活动「愉景湾沙滩猎蛋嘉年华」。这个一年一度的亲子盛事将于4月初回归大白湾沙滩，小朋友可以在沙滩上「掘蛋」，在限定时间内寻找彩色复活蛋，并换取奖品。活动至今已举办多年，每年均吸引大量家庭参与，现场气氛热闹。
今年嘉年华规模进一步扩大，设有超过5万份奖品及特别大奖，总值逾百万港元，同时延伸至愉景广场及商场区域，加入充气乐园及游戏摊位，让孩子在猎蛋以外亦能尽情玩乐，形成由沙滩延伸至市集的节日体验。 愉景湾沙滩猎蛋奇兵暨嘉年华活动分两日举行，小朋友按年龄分为不同之组别参与猎蛋游戏：3-4岁 (需由一名成年监护人陪同)、5-6岁及7-10岁。每位参加者都会于入场前获赠一份欢迎礼品包，内含掘蛋工具及精美纪念品。每一只复活蛋均可换领指定精美奖品一份，而在众多复活蛋中找到体积较大的巨蛋，更有机会赢得价值超过$1,000的特别大奖！
活动详情
日期：4月3日至4日 (星期五至六)
活动时间：早上10:30至下午6:30
猎蛋时间：中午12至下午5:05 (各年龄组别划分不同时段进行)
地点：大白湾沙滩
报名方法：由即日起可透过Klook网站或应用程式报名。