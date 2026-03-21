复活节不只放电 挪亚方舟学习之旅＋愉景湾沙滩猎蛋　一文玩尽两大亲子行程

复活节假期，对不少家长而言既是「放电期」，亦是培养孩子成长的好时机。今年不妨将行程一分为二，先让孩子走入学习型体验营，再投入户外节庆气氛，一动一静之间，玩得更全面。

位于马湾的挪亚方舟今年推出「复活节体验营2026」，以地球探索与人生体验为主轴，设计一段由自然生态延伸至个人成长的学习旅程。针对4至7岁小朋友的「地球生命探索营」，从宇宙视角出发，让孩子认识地球与自然的关系。活动不再停留于书本，而是透过观察化石、寻找昆虫踪迹及探索水的生命，逐步建立对自然世界的理解。配合艺术创作与绳网挑战等动态活动，让孩子在游戏之中培养观察力与解难能力。