2026香港6间新入选必比登推介名单 平价米芝莲之选

常听说香港是美食之都，要食啥国家的菜式这里都肯定有！但又有人说香港好食的餐厅都贵得离谱！这是真的吗？本地人小编告诉你：才不是啦！食完这6间香港平价米芝莲、必比登推介新店，再来下定论吧！

九龙饭馆 传统粤菜馆 镬气中见大厨功夫

在原址重开的九龙饭馆，装潢带有浓厚的怀旧元素，有手绘龙纹、竹篮灯罩及老式保温壶作装饰，不但打卡一流，更让人恍如回到充满港味的旧日时光。菜单专注于传统粤菜，涵盖镬气小炒、时令海鲜到煲仔小菜。