2026香港6间新入选必比登推介名单 平价米芝莲之选

常听说香港是美食之都，要食啥国家的菜式这里都肯定有！但又有人说香港好食的餐厅都贵得离谱！这是真的吗？本地人小编告诉你：才不是啦！食完这6间香港平价米芝莲、必比登推介新店，再来下定论吧！
九龙饭馆 传统粤菜馆 镬气中见大厨功夫
在原址重开的九龙饭馆，装潢带有浓厚的怀旧元素，有手绘龙纹、竹篮灯罩及老式保温壶作装饰，不但打卡一流，更让人恍如回到充满港味的旧日时光。菜单专注于传统粤菜，涵盖镬气小炒、时令海鲜到煲仔小菜。
地址：黄大仙竹园道55号天马苑商场2楼S02号铺
Fiata 正宗意大利薄饼 丰富口味配上独特风味
主打正宗拿坡里薄饼的餐厅，室内小巧而舒适，开放式厨房弥漫着美食香气。主厨来自意大利南部，凭借传统技艺制作出轻盈、带嚼劲的饼皮，并带有焦香脆边。每款薄饼均采用DOP认证食材。
地址：中环苏豪士丹顿街2号地铺
贺贺泽 藏在尖沙咀山林道的潮州好好食
店名为潮州话「好好食」的谐音。餐厅主打正宗潮州菜，餐厅由三兄弟主理兼营海鲜及水果批发，更能确保店内食材质量。
地址：尖沙咀山林道38号银座38 9楼
美丽小厨 港味满满的打卡地点
室内设计采用港式大排档风格，配以霓虹灯装饰，洋溢地道情怀。午市菜单简洁，晚市主打煲仔饭和镬气小炒，前者以五常米制作，饭香扑鼻。
地址：湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦1楼
友Siaw 来食饭吧朋友 体验泰国风味
地址：尖沙咀赫德道8号地铺
餐厅泰文（Siaw）解作「朋友」，餐厅的用餐体验恰如其名，气氛轻松愉悦，适合与朋友小聚。餐厅提供地道的泰国美食，包括小吃、船面、炒河、炒饭等，全都风味十足。
Uncle Quek主厨的童年记忆
Uncle Quek装潢简洁，菜式融入主厨Barry Quek在家乡的童年记忆，并且添加创意元素，构思令人耳目一新。
地址：中环摆花街8号6楼
下次来香港，不再是蛋挞、奶茶、烧味和点心，这些环球美依食也应该一个不可以落下吧！