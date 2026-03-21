香港蛋挞面包推介地图2026

到底是谁在说香港食啥都贵？要不要告诉他们，其实香港还有一大堆超值美食在等大家发现啊！这次就让小编为大家整理4大本地人推荐的港人必食蛋挞面包！每间都是忍痛分享的哟！如果没有食到就不要和别人说来过香港啦！ 嘉多娜饼屋 人气排队小店 新品一个接一个 一间看起来超接地气的平民小店，到底为什么能推出一个又一个爆款啊？常来香港的大家应该都知道这间真红超久，每次以为热潮快减退，终于不用再排队的时候，又会再推出一波超绝新产品，就没见过这店不用排队的时候！

成名之作 法式布甸包 看成来就是放大了的蛋挞，但其实是一个外皮烟韧，内里爆馅料的邪恶布甸包 每天限量供应，只在下午2:30后开卖，想食到就要提早排队哦。 地址： 油麻地：油麻地碧街54号地铺 佐敦：文苑街1-23号文英楼地下1号铺 何文田：窝打老道69号地下C2号铺

CASABAKE 工厦裹的惊喜 没有看错，香港的惊喜真的不只在大街上，这间更是开在工业大厦里面成家的！

姜汁撞奶酥皮挞 够港味了吧！ 酥皮挞听起来不够港味？那么这个姜汁撞奶口味将经典糖水摇身一变成了酥皮挞，底层是新鲜本地姜熬制的姜汁焦糖、中间一咬下去，就是软滑细腻的流心撞奶馅！这肯定对味！

开心果麻糬曲奇牛角包 开心果控看过来 选用了三种不同地区的开心果，包括意大利及日本的开心果酱，再表面还撒满美国开心果粒，配上自家制麻糬，口感外脆内软，软糯有嚼劲，多层次口感一次体验，罪恶感爆棚但幸福感满分！

地址： 观塘主店: 骆驼漆三座4楼A1室

沙田分店: 沙田新城市三期A105

Hashtag B 打卡必备 花花形状千层挞 这家店的人气有多高？每天竟能卖出2,000到3,000件拿破仑焦糖千层挞，就知道它有多火爆！ 多款口味千层挞 香脆伴惊喜味道 拿破仑焦糖千层挞：千层酥皮烤到金黄焦脆，每一层都松脆分明，咬下去超大声的！最赞的是有还有两种吃法，热吃的话焦糖内馅会呈现流心效果；冷藏后则变成法式炖蛋的口感，香滑浓郁。一个蛋挞，两种享受！ 店家还经常推出新品，比如大热开心果口味、用燕麦奶做的紫米燕麦挞，甚至有酒鬼最爱的爱尔兰咖啡挞，酒香满满，每口都有新惊喜！

地址： 铜锣湾：利园山道67号宝荣大厦地下F铺 尖沙咀：加拿芬道49号夏蕙楼地下C铺(厚福街交界) 鲗鱼涌：华兰路25号太古坊栢克大厦地下Area A 将军澳：唐俊街9号PopCorn 2期1楼F69号铺 旺角：西洋菜南街1N号 兆万中心地下G1及G2号铺

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Bakehouse 大街上的5星级享受 由前香港四季酒店糕饼主厨Grégoire Michaud主理，质量绝对有保障！开业至今人气不减，反而分店越开越多，成为香港本地人和游客的共同最爱。 酸种蛋挞 港式蛋挞与西式做法的巅峰之作 这个蛋挞真的是太太太过份了！不怕想要的东西太贵，就是怕咬咬牙，还是能买下来的价钱！蛋挞用酸种面团来做酥皮，层次极其丰富，咬下去「咔嚓」一声，伴随着浓郁的蛋香和焦糖甜味。就算放凉了，内馅的蛋香竟然依然完美保留？真的是要买100盒扛回去的程度！

甜甜圈：推介不多，但这是小编本人最爱！以酸种面团制作，口感松软带韧性，油炸后外层轻盈不油腻，再配上香浓邪恶的巧克力榛子或滑顺的香草卡仕达奶油，这种人间美味，每一口都充满幸福感，就问食完人生还有什么烦恼？！ 看完这5家，还敢说香港没好吃的？快带上这份地图，约上朋友去打卡吧！