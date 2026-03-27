春日去邊度玩好？8天全景純玩路線推介 帶大家遊歷不一樣的雲南/山東

春日想走得遠，又不想行程太趕？今次新華旅遊為大家準備了兩條8天全景純玩路線，一條走進高原雪山與湖泊，一條由名山古城一路延伸至海岸城市，無論偏好自然景觀定人文風景，都有合適選擇。 【雲南】走進大理、麗江及香格里拉 觀賞湖泊、雪山與藏地景觀 雲南以地貌多變及氣候宜人見稱，向來適合安排中長線假期！由昆明出發，雲南行程沿着高原一路向上，首站遊覽西山龍門及大觀樓，於高處俯瞰滇池。第二天帶大家前往大理，安排遊覽沿洱海生態廊道，然後乘坐音樂水吧車，並走訪網紅S灣及花海，屆時安排專業攝影師拍攝天空之境，以及吉普車擺拍，將美麗的湖岸風光一次收錄。

隨後帶大家到麗江，到訪網紅地「聖托裡尼」、麗江木府、麗江古城及網紅「油紙傘巷」，更安排大家先乘景區環保車，前往玉龍雪山；乘索道及電瓶車前往雲杉坪；再乘電瓶車到藍月谷，欣賞夢幻的藍色雪景。其後前往虎跳峽，特別安排上下行扶手電梯，毋須攀登大量石階，亦可近距離感受峽谷地勢的震撼。行程還包括香格里拉，參觀松贊林寺、納帕海及依拉草原。全程以純玩為主，並包括《印象麗江》大型實景演出及麗江御宴，適合喜愛慢遊觀景的旅客。

【山東】慢遊名山、古城與海岸 走進齊魯山海之間 山東之旅第一站帶大家來到青島，海天一色，是不少人對青島的第一印象！先前往百年棧橋，其後漫步中山路及大鮑島裏院歷史文化街區，感受老城生活氣息，並外觀聖彌厄爾大教堂。行程亦安排遊覽八大關風景區，欣賞青島「紅瓦綠樹、碧海藍天」的一面，每年四月份，更有機會更可於中山公園欣賞「名花之首」牡丹。 離開青島後，行程沿着海岸線邊車遊最美風車路，邊北上前往威海。到訪悅海公園、威海燈塔及文藝氣息濃厚的火炬八街，再走到沉船布魯維斯號打卡，畫面感十足。第三天由煙臺前往蓬萊，先於金沙灘一帶打卡「擱淺的鯨」，再登上臨海而建的蓬萊閣，細聽「八仙過海」的神話傳說。隨後轉往濰坊，走進楊家埠民俗大觀園及風箏博物館，體驗年畫與風箏製作；前往淄博的海岱樓鐘書閣；於濟南夜遊明水古城、百脈泉及李清照故居，並欣賞《泉秀》表演。翌日登上「五嶽之首」泰山，包乘纜車直達南天門，再步行至玉皇頂；到曲阜孔廟及欣賞泰山皮影戲。最後一站則回到青島，遊覽小魚山公園、宮崎駿漫畫牆，更會參觀青島啤酒博物館，於入晚時分觀賞山海明月間不夜城，行程非常充實！