走進南韓山海秘境<巨濟島>六天慢遊統營、釜山 發掘韓國最被低估的海岸風景

說起韓國旅遊，未必一定要去首爾或濟州！位於南部的釜山與統營，同樣坐擁豐富山海景致與地道風情。味力之旅推出「釜山．統營六天直航團」，行程以觀景與體驗為主，適合想遠離繁忙城市、慢慢欣賞風景的旅客。
山海同框路線 梯田、多島海一次收錄
行程先到有「韓國秘境」之稱的巨濟島，走訪風之丘、牛背峰展望台及鳴螺城，沿岸石牆配上海景，是近年熱門打卡點。其後乘坐韓國最長的統營纜車，俯瞰韓麗水道多島海；再到東皮郎壁畫村、南海德國村，感受帶歐陸風情的海邊小鎮。行程亦涵蓋加川梯田村，108級石砌梯田層層延伸，畫面壯觀。除了觀光外，另安排釜山煙火豪華遊艇夜遊、五六島天空步道及海雲台天空膠囊列車，都是人氣景點！
餐飲與住宿同步升級 行程更輕鬆
想旅行玩得開心，除了解鎖新景點，更要食得好、住得舒服！今次行程包括多款韓國地道料理，如著名海景餐廳的涮涮鍋與三合料理、八十年老店人參雞湯，以及韓式美味豬手等。住宿方面，特別安排兩晚入住統營海邊酒店，房間可望海景，讓旅程中段真正放慢腳步，感受韓國南部的另一種味力。
味力之旅 牌照號碼：353465
團號：SKR06
團費：港幣$2,899起
出發日期：4月21、28日；5月5、12、19、26 日
電話報名：2771 8666
WhatsApp：6738 7669