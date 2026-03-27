4月限定賞牡丹 穿漢服遊牡丹園、武則天辦公室 沉浸式體驗古代生活

牡丹有雍容華貴、國色天香、富麗堂皇的象徵，於牡丹盛開時節，穿著漢服走進牡丹園，一睹牡丹的倩姿芳容，更有機會一睹稀有黑牡丹！永安旅遊推出花季限定「國色天香．花魅中原洛陽、開封、鄭州5天賞花團」，搭乘西九高鐵直達鄭州賞花熱點，更貼心為男女貴賓安排牡丹傘和牡丹扇，於花海中拍照留念，留下美好回憶。
此外，各位可享用洛陽著名牡丹花宴，席上品嘗牡丹花酒、飲牡丹花茶、食牡丹花餅，更有烤鴨風味、灌湯小籠包風味等。
沉浸式國風體驗 遊覽古都名勝
穿越回輝煌的唐代，走訪隋唐洛陽城的天堂、明堂，明堂為皇宮正殿，天堂為皇家禮佛堂，是當年武則天舉行朝會、祭祀的埸所，行程更重本安排專屬武皇迎賓儀式，讓貴賓體驗當年的盛世與歷史。步入宋朝清明上河園，園內以名畫《清明上河圖》為藍本，重現了北宋時期繁華的汴京城。還有附近著名包公斷案的開封府，沉浸式地體驗不同朝代的歷史氛圍。旅行團也會前往中國佛教的祖庭，千年古剎白馬寺，不妨用平安香祈福，保佑平安。遊覽古都的其他名勝，例如世界遺產、又譽為「石刻藝術寶庫」的龍門石窟，規模宏大，於山水相依的峭壁間，開鑿近10萬尊佛像雕塑，展現非凡的石窟藝術。
永安旅遊
牌照號碼：350074
團號：CGCGA05XHT
團費：港幣$7,499起
出發日期：4月11、13至16及18至24日
報名及查詢：2928 8882、6827 8191（WhatsApp）