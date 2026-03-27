4月限定賞牡丹 穿漢服遊牡丹園、武則天辦公室 沉浸式體驗古代生活

沉浸式國風體驗 遊覽古都名勝

穿越回輝煌的唐代，走訪隋唐洛陽城的天堂、明堂，明堂為皇宮正殿，天堂為皇家禮佛堂，是當年武則天舉行朝會、祭祀的埸所，行程更重本安排專屬武皇迎賓儀式，讓貴賓體驗當年的盛世與歷史。步入宋朝清明上河園，園內以名畫《清明上河圖》為藍本，重現了北宋時期繁華的汴京城。還有附近著名包公斷案的開封府，沉浸式地體驗不同朝代的歷史氛圍。旅行團也會前往中國佛教的祖庭，千年古剎白馬寺，不妨用平安香祈福，保佑平安。遊覽古都的其他名勝，例如世界遺產、又譽為「石刻藝術寶庫」的龍門石窟，規模宏大，於山水相依的峭壁間，開鑿近10萬尊佛像雕塑，展現非凡的石窟藝術。