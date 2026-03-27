賞花不一定要出國！ 搭高鐵追花 幾小時直達春日花海

就快放長假，仲三心兩意未定去邊？難得五日假期，但機票價格高企，動輒過萬元，令不少人卻步。其實，賞花不一定要飛日本或韓國！乘搭高鐵北上，數小時已可直達多個內地頂級賞花勝地，花海規模更大、景色更震撼，輕鬆開啟一趟高性價比春日之旅！

南京｜梅花山 萬株梅海 一秒入畫的古都春色

南京梅花山國內著名的賞梅勝地，每年春季，梅花盛開的數目多達三萬多株，不同顏色、不同品種的梅花，由山腳一路綿延至山腰。梅花種類多達200多款，當中包括被譽為梅花山「鎮山之寶」的「別角晚水」，花瓣更多達45瓣，遇到全開一刻絕對驚艷！