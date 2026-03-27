賞花不一定要出國！ 搭高鐵追花 幾小時直達春日花海

就快放長假，仲三心兩意未定去邊？難得五日假期，但機票價格高企，動輒過萬元，令不少人卻步。其實，賞花不一定要飛日本或韓國！乘搭高鐵北上，數小時已可直達多個內地頂級賞花勝地，花海規模更大、景色更震撼，輕鬆開啟一趟高性價比春日之旅！
南京｜梅花山 萬株梅海 一秒入畫的古都春色
南京梅花山國內著名的賞梅勝地，每年春季，梅花盛開的數目多達三萬多株，不同顏色、不同品種的梅花，由山腳一路綿延至山腰。梅花種類多達200多款，當中包括被譽為梅花山「鎮山之寶」的「別角晚水」，花瓣更多達45瓣，遇到全開一刻絕對驚艷！
高鐵車程：香港西九龍 → 南京南（約7小時）
武漢｜東湖櫻花大道 櫻花隧道＋湖畔步道 浪漫值爆燈
每到三、四月，武漢東湖櫻花大道正式進入巔峰花期。除了白天賞櫻，入夜後燈光亮起，夜櫻花瓣隨風飄落，配上東湖景色，隨手一拍都似post card！相比人潮洶湧的武漢大學櫻花區，東湖更適合慢慢散步、野餐、打卡！
高鐵車程：香港西九龍 → 武漢（約4.5小時）
貴州｜百里杜鵑 世界級杜鵑花海 氣勢最磅礡
百里杜鵑被譽為全球最大自然杜鵑花景區，這片原始杜鵑林橫跨了整個山嶺。百里杜鵑主要分為兩大景區：普底景區的杜鵑規模宏大、花海密集盛放；而五彩路則是園內人氣最高的打卡熱點，沿途杜鵑品種多、色彩層次豐富，猶如一塊天然畫布。
高鐵車程：香港西九龍 → 貴陽（約5小時）
桂林｜陽朔十里桃花林 穿梭山水之間 漫步粉色仙境
桂林不只「山水甲天下」，仲有充滿詩意「世外桃源」！這片桃花林，位於桂林陽朔遇龍河，十里桃花林沿河而建，令人不禁聯想到陶淵明的《桃花源記》。雖然需要乘船前往，但卻是「漫遊旅行」的不二之選！
高鐵車程：香港西九龍 → 桂林（約3小時）
河源｜黃花風鈴 黃花盛放 最上鏡的春日街景
每年春天，河源市市區內的多條道路、公園紛紛被黃花風鈴木染成金黃色海，沿途有不少人停下腳步打卡。由於景點分布於市區，毋須舟車勞頓，特別適合即興北上、一日或兩日快閃賞花，同樣能感受滿滿春日氣息！
高鐵車程：香港西九龍 → 河源（約1小時15分鐘）
(以上均為網絡圖片)