搜羅全港玩樂打卡好去處 投入復活節快樂氛圍

好運中心變身社畜快樂避難所 歎多款創意蛋美食 由即日起至4月19日，好運中心號召全港社畜齊齊放低工作煩惱，舉辦【扮工不搗蛋EGG PARTY】，商場準備全港首個狂野蛋料理大對決，以試蛋價歎多款創意蛋系美食，讓社畜們輕鬆對抗Monday blues！另外，好運中心特設「工」德完滿六部曲，集玩味打卡、特色市集於一身，讓社畜們自製comfort zone！身為初級大人的社畜當然要學習開源節流！商場為一眾精明眼準備了「5重消費爆買賞」，門檻低至$50，同時為你準備了不同禮品，最高可獲$110電子現金券！

日期：即日起至4月19日 時間：上午10時至晚上10時 地點：好運中心L3

黃金海岸尋蛋樂遊戲回歸 黃金海岸於4月3至6日舉辦「黃金海岸尋蛋樂」活動，收集特定遊戲彩蛋換獎品，今年特別加入「環保3D打印彩蛋」，尋獲即可得到大獎！現場亦有「遙控挖泥車掘蛋大作戰」、「大型滾蛋之旅」、「復活迷宮陣」等放電挑戰；愛手作的小朋友還可以參加「升級再造工作坊」，教小朋友製作可愛又環保的禮物。入場的參加者將獲贈活動小冊子，內含商場多項餐飲優惠券，讓大家玩樂後能即享美食充電。 日期：4月3至6日 時間：中午12時至下午6時

地點：黃金海岸大草地(近黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會)

黃埔天地 線上線下「英雄聯盟挑戰賽」 全城召喚師集結！黃埔天地將於4月隆重舉行「英雄聯盟挑戰賽」。活動結合線上淘汰賽與線下決賽，128支隊伍將率先於復活節期間展開線上單淘汰激戰，角逐16強席位。決賽將於4月10至23日登陸時尚坊，爭奪冠軍榮耀及高達三萬元獎金獎品。除了主賽事，電玩YouTuber及人氣KOL將於指定週末現身，與現場觀眾近距離切磋交流。現場亦特設「玩Game贏大獎互動區」，區內有兩大挑戰項目，讓玩家贏取電競滑鼠及限量精品。

日期：4月10至23日 時間：中午12時至晚上8時 地點：黃埔天地時尚坊MTR層

荃灣廣場「卡牌玩樂祭」 今個復活節，荃灣廣場於4月3至7日，一連5日舉行免費入場卡牌盛會《CARD FEST》，逾70間交易攤位將輪流登場，場內搜羅了海量超珍藏PTCG卡，同場除了設有Pokémon寶可夢周邊限定店，更特設「新手訓練家之旅」入門教學、卡牌比賽對戰、稀有卡展覽。除此以外，由即日起至4月14日，長廊特設Sanrio characters夢幻飛航期間限定店，店內除了有可愛的打卡位外，更會獨家發售Sanrio Smile 航空造型系列新品。 地點：荃灣廣場L1 《CARD FEST》日期：4月3至7日

「Sanrio characters 夢幻飛航期間限定店」日期：即日起至4月14日

置富Malls 卡皮巴拉小黃豚Chill in Charge 今個春天，置富Malls由即日起至6月21日呈獻「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長Chill in Charge」，卡皮巴拉小黃豚以「豚」長身份整頓職場，擺脫社畜壓力，包括馬鞍山廣場的豚長Chill慢餐店、紅磡置富都會的豚長Chill慢洗車屋。同時商場還準備了豚長春日Chill Cute禮品換領，Fortune+會員只需於指定商場以電子消費滿指定金額或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領限定版「豚長冷靜應變變色杯」或「豚長呆萌旅行收納袋套裝」。 日期：即日起至6月21日 地點：馬鞍山廣場及紅磡置富都會

The Pulse「尋星 × 城市探索」體驗 由即日起至4月19日，淺水灣商場The Pulse隆重呈獻「英皇娛樂25+嘉年華」，重頭活動當然是復活節期間舉行的尋星城市任務「EEG 25+ RunHNT」。參加者只需2人組隊，由The Pulse出發，在南區沿途尋找隱藏的明星應援物並掃碼得分，最快最高分完成任務的隊伍即可贏取《恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會》門票2張。現場更可以試玩「EEG 25+Playground」經典攤位遊戲和欣賞三大互動打卡裝置！ 日期：即日起至4月19日 時間：中午12點至晚上8點 地點：The Pulse L1 (近SOHO BANH M)

iSQUARE x 珍珍薯片脆爆開心天地 適逢珍珍薯片55週年，iSQUARE國際廣場聯乘珍珍薯片，於即日起至5月10日，3樓iFUNCTION打造3大樂「脆」玩樂區域，並迎來全球首次登場三大薯仔萌友–小肥薯、薯格仔、小圈仔！好玩內容包括「友脆」彈床樂園和快「脆」碰碰車，讓小朋友盡情放電。還有放大版珍珍薯片及不倒翁打卡位，大家可以挑戰夾夾機贏取珍珍薯片食品。只需於活動日期內以電子貨幣單一消費達指定金額，即可換領遊戲券及代幣！ 開放及換領日期：即日起至5月10日(星期六、日及公眾假期)

時間：下午1時至晚上7時 地點：iSQUARE 3樓iFUNCTION

西沙GO PARK 玩轉【童創玩樂節】 西沙GO PARK復活節假期將設置充氣復活蛋遊戲區及打卡位，並於4月3至7日舉辦【童創玩樂節】，包括舉辦童創玩樂嘉年華、聯同多個體藝教育商戶推出報班優惠及送出商場贈券等。同場亦會舉辦兒童節親子半日營及人寵親子市集等，為家庭帶來互動多元體驗。全新戶外森林樹屋主題親子遊樂場、佔地約5,000平方呎的「樹屋小天地」將於4月中旬登場，其中兩座近7米高的樹屋雙子塔滑梯，讓孩子彷如穿梭森林，展開歷奇探索。