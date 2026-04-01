復活節商場大變身！暢遊7大玩樂好去處

THE SOUTHSIDE藝術蛋主題裝置 黃竹坑THE SOUTHSIDE呈獻首個大型藝術企劃「SOUTHSIDE ARTival」，活動匯聚多個本地藝術單位、品牌及南區學生，以藝術蛋為主題，結合不同素材及媒介展現創意。由即日起至5月10日，於商場中庭及不同位置展示超過30隻藝術蛋裝置，所有作品均由本地藝術家、品牌及南區學生，運用不同物料及風格，融合時裝、環保、霓虹、雕塑及多媒體等多元美學度身創作。此外，商埸更特設「暢遊港島南」藝術散步，將於4月4日展開，由專業導遊帶領探索南區藝術文化景點，以社區導賞形式展現南區的文化魅力。

日期：由即日起至5月10日 時間：下午7時至晚上11時 地點：THE SOUTHSIDE中庭及不同樓層

Mikiki呈獻「Lazy Corgi春日農莊派對」 新蒲崗商場Mikiki由即日起至4月12日帶來「Lazy Corgi春日農莊派對」，首度聯乘本地超人氣WhatsApp貼圖角色「Lazy Corgi」(懶懶基)，設置9大農莊打卡位及玩樂區，焦點是中庭逾3.5米高巨型充氣「Lazy Corgi」，成功完成三大互動遊戲，更可贏走驚喜小禮品。活動期間更設寵物及人像速畫、寵物領養日、復活蛋盆景工作坊等連串活動。此外，場內特別推出復活節限定「Lazy Corgi」聯乘主題精品。The Point會員於場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領限定版環保袋。

日期：即日起至4月12日 時間：上午10時至晚上10時 地點：Mikiki地下中庭A區

MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊 馬鞍山MOSTown新港城中心由即日起至4月19日，與Jumptopia攜手呈獻「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia復活島最勇登山隊」主題歷險彈床遊樂區，首度引入完整故事線及多重感官特效，投入全長超過30米的叢林主題彈床，挑戰三大關卡，沿途更設有多重特效，打造如親歷奇境的叢林冒險之旅！另外，粉絲們更可以於期間限定店選購角色商品，以及參加「扭扭兔工作坊」。大家可於活動現場或KLOOK平台及手機應用程式購票，每節名額數量有限，先到先得，售完即止。

日期：即日起至4月19日 時間：星期一至五─中午12時至晚上8時 ∣ 星期六、日及公眾假期─上午11時至晚上8時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

新興運動匹克球 登陸荷里活廣場 由4月3至12日一連十天，荷里活廣場將聯乘中國香港新興運動協會及Nesa Pickleball，於商場1樓明星廣場舉辦「全民匹克球周暨全港學界挑戰賽」，現場將設置三個國際標準尺寸的匹克球場，以馬拉松式舉辦超過50場體驗班及賽事。大會更免費為團體機構提供免費1.5小時匹克球班，而荷里活廣場VIC會員亦可以10積分，免費參與1小時的會員時段，參加者只須以慈善價HK$50，就可獲得專業駐場教練指導。 日期：4月3至12日 時間：上午10時至晚上10時

地點：荷里活廣場1樓明星廣場

東港城匹克球系列 PICKLE JAM!活動 東港城首度聯乘亞洲匹克球冠軍聯賽、雲彩行動及Ramsports，將一樓中庭打造成標準室內匹克球場，配備專業球網及比賽級劃線，打造70場專業級匹克球亞洲大型公開賽事，4月18、19日將會壓軸上演PCL Asia區域聯賽公開賽四強、決賽暨頒獎禮。除了觀賞高水平賽事，東港城亦舉行一系列匹克球主題活動，包括教學體驗班、創意工作坊、表演等節目，將運動熱情延續到日常！ 日期：即日起至4月19日 時間：上午10時至晚上10時 地點：東港城１樓中庭

PopWalk天晉滙 週末美食及寵物主題市集 PopWalk天晉滙由即日起至4月12日，一連多個週末舉辦「Grab 'n' Go 隨玩‧隨食市集」，雲集逾50個特色美食單位，帶來超過200款輕食。市集特別邀請本地人氣雪糕品牌Madness Family、元朗雞蛋仔名店Eggcellent 852，以及多個特色美食品牌輪番登場；而於3月指定週末，寵物主題市集亦會接力舉行。同步商場將推出「隨玩‧隨食Grab 'n' Go大激賞」，帶來三重消費獎賞，The Point會員於推廣期內以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，即有機會換領雪糕及商場電子券。場內逾30間餐飲商戶提供限定優惠及2小時額外泊車賞。

日期：由即日起至4月12日(星期六、日及公眾假期) 時間：下午2時至晚上10時 地點：Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道

MCP 新都城中心 打造巨大化「蟲」林世界 將軍澳MCP新都城中心聯乘新加坡充氣樂園品牌Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心，由即日起至4月26日，打造兩大沉浸式自然探索體驗。廣場變身成以爬蟲及昆蟲為主題的充氣樂園，包括4大玩樂專區，讓小朋友盡情放電！同場展出來自世界各地近20種奇珍異寵，並於週末舉辦互動工作坊，寓教於樂。為配合主題，場內特設Kiztopia周邊商品販售專區，售賣「異寵」造型系列精品。 日期：即日起至4月26日 時間： MCP x Jumptopia 巨大化「蟲」林世界：中午12時至晚上8時(星期一至五、公眾假期除外) ∣ 上午11時至晚上8時(星期六、日及公眾假期)