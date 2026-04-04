复活节商场大变身！畅游7大玩乐好去处

1.THE SOUTHSIDE 艺术蛋主题装置 黄竹坑THE SOUTHSIDE呈献首个大型艺术企划「SOUTHSIDE ARTival」，活动汇聚多个本地艺术单位、品牌及南区学生，以艺术蛋为主 题，结合不同素材及媒介展现创意。由即日起至5月10日，于商场中庭及不同位置展示超过30只艺术蛋装置，所有作品均由本地艺术家、品牌及南区学生，运用不同物料及风格，融合时装、环保、霓虹、雕塑及多媒体等多元美学度身创作。此外，商埸更特设「畅游港岛南」艺术散步，将于4月4日展开，由专业导游带领探索南区艺术文化景点，以社区导赏形式展现南区的文化魅力。

日期：由即日起至至5月10日 时间：下午7时至晚上11时 地点：THE SOUTHSIDE中庭及不同楼层 2.Mikiki呈献「Lazy Corgi春日农庄派对」 新蒲岗商场Mikiki由即日起至4月12日带来「Lazy Corgi春日农庄派对」，首度联乘本地超人气WhatsApp 贴图角色「Lazy Corgi」（懒懒基），设置9大农庄打卡位及玩乐区，焦点是中庭逾3.5米高巨型充气「Lazy Corgi」，成功完成三大互动游戏，更可赢走惊喜小礼品。活动期间更设宠物及人像速画、宠物领养日、复活蛋盆景工作坊等连串活动。此外，场内特别推出复活节限定「Lazy Corgi」联乘主题精品。 The Point会员于场内指定商户以电子货币即日消费满HK$800，即可换领限定版环保袋。

日期：即日起至4月12日 时间：上午10时至晚上10时 地点：Mikiki地下中庭A区 3.MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 复活岛最勇登山队 马鞍山MOSTown新港城中心由即日起至4月19日，与Jumptopia携手呈献「MOSTown 新港城中心 x Jumptopia复活岛最勇登山队」主题历险弹床游乐区，首度引入完整故事线及多重感官特效，投入全长超过30米的丛林主题弹床，挑战三大关卡，沿途更设有多重特效，打造如亲历奇境的丛林冒险之旅！另外，粉丝们更可以于期间限定店选购角色商品，以及参加「扭扭兔工作坊」。大家可于活动现场或KLOOK平台及手机应用程式购票，每节名额数量有限，先到先得，售完即止。

日期：即日起至4月19日 时间： 星期一至五：中午12时至晚上8时

星期六、日及公众假期：上午11 时至晚上8时 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

4.新兴运动匹克球登陆荷里活广场 由4月3日至12日一连十天，荷里活广场将联乘中国香港新兴运动协会及Nesa Pickleball，于商场1楼明星广场举办「全民匹克球周暨全港学界挑战赛」，现场将设置三个国际标准尺寸的匹克球场，以马拉松式举办超过50场体验班及赛事。大会更免费为团体机构提供免费1.5小时匹克球班，而荷里活广场VIC会员亦可以10积分，免费参与1时的会员时段，参加者只须以慈善价HK$50，就可获得专业驻场教练指导。 日期：4 月3日至4月12日

时间：上午10时至晚上10时 地点：荷里活广场1楼明星广场 5.东港城匹克球系列PICKLE JAM!活动 东港城首度联乘PCL Asia（亚洲匹克球冠军联赛）、云彩行动及Ramsports，一楼中庭打造成标准室内匹克球场，配备专业球网及比赛级划线，打造70场专业级匹克球亚洲大型公开赛事，4月18、19日将会压轴上演PCL Asia区域联赛公开赛四强、决赛暨颁奖礼。除了观赏高水平赛事，东港城亦举行一系列匹克球主题活动，包括教学体验班、创意工作坊、表演等节目，将运动热情延续到日常！

日期：即日起至4月19日 时间：上午10时至晚上10时 地点：东港城１楼中庭 6.PopWalk天晋汇周末美食及宠物主题市集 PopWalk天晋汇由即日起至4月12日，一连多个周末举办「Grab 'n' Go 随玩‧随食市集」，云集逾50个特色美食单位，带来超过200款轻食。市集特别邀请本地人气雪糕品牌Madness Family、元朗鸡蛋仔名店Eggcellent 852，以及多个特色美食品牌轮番登场；而于3月指定周末，宠物主题市集亦会接力举行。同步商场将推出「随玩‧随食Grab 'n' Go大激赏」，带来三重消费奖赏，The Point会员于推广期内以电子货币即日累积消费满指定金额，即有机会换领雪糕及商场电子券。场内逾30间餐饮商户提供限定优惠及2小时额外泊车赏。

日期：由即日起至4月12日(星期六、日及公众假期) 时间：下午2时至晚上10时 地点：Ocean PopWalk海天晋汇彩虹跑道 7.MCP 新都城中心 打造巨大化『虫』林世界 将军澳MCP新都城中心联乘新加坡充气乐园品牌Jumptopia及香港昆虫教育及科普中心，由即日起至4月26日，打造两大沉浸式自然探索体验。广场变身成以爬虫及昆虫为主题的充气乐园，包括4大玩乐专区，让小朋友尽情放电！同场展出来自世界各地近20种奇珍异宠，并于周末举办互动工作坊，寓教于乐。为配合主题，场内特设Kiztopia周边商品贩售专区，售卖「异宠」造型系列精品。