海洋公园x布甸狗30周年派对 六大人气三丽鸥成员齐庆祝 必看打卡攻略！

由AXA安盛呈献，海洋公园联乘x 三丽鸥角色的「蔚蓝海洋之旅」，于即日起至8月23日期间载誉归来，今年的主角是圆滚滚超萌的布甸狗，原来布甸狗已出道30周年，并荣登去年 Sanrio character ranking 全球首位，人气爆灯！海洋公园变身布甸狗「痛城」，小编带各位三丽鸥粉丝参加生日派对，绝不放错过任何一个打卡位！
位于高峰乐园的缆车站广场变成布甸狗的秘密花园，花圃中央的超巨型2.5米高充气装置成焦点，慵懒姿态的布甸狗十分可爱！花园不时有泡泡轻轻飘浮，整个场景更加梦幻，推荐各位可以在翠绿小屋或是在长椅前拍照。
限定主题海洋列车之旅
海洋列车亦同步升级，推出期间限定「蔚蓝海洋之旅」主题影片，一众三丽鸥角色与缤纷的海洋生物，陪伴大家穿梭山上高峰乐园及山下海滨乐园。
My Melody与Kuromi幻彩派对
体验完新景点，大家别忘记再到海滨乐园参加「Sanrio characters深海梦幻探险」，走入传说中的海洋王国解决能量危机。粉紫色主题的「My Melody & Kuromi 派对屋」内，不同角落都经细致布置，轻松拍出一张张各种风格美照！
限定互动装置、精品
粉丝们还可以购买Sanrio characters游园探险卡参加「Sanrio characters 游园大作战」，展开大型互动体验之旅，解锁20个结合特效及声效的互动装置。此外，三丽鸥角色亦会于公园两个景点与大家见面互动及合照，晚上更会于特别版「光影盛夜」汇演登场。同时，海洋公园推出一系列精品，包括必买的印花T恤、特别版环保袋、折伞和桌面滑鼠垫等。园内游戏摊位亦会有联乘奖品。