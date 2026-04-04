海洋公园x布甸狗30周年派对 六大人气三丽鸥成员齐庆祝 必看打卡攻略！

由AXA安盛呈献，海洋公园联乘x 三丽鸥角色的「蔚蓝海洋之旅」，于即日起至8月23日期间载誉归来，今年的主角是圆滚滚超萌的布甸狗，原来布甸狗已出道30周年，并荣登去年 Sanrio character ranking 全球首位，人气爆灯！海洋公园变身布甸狗「痛城」，小编带各位三丽鸥粉丝参加生日派对，绝不放错过任何一个打卡位！

位于高峰乐园的缆车站广场变成布甸狗的秘密花园，花圃中央的超巨型2.5米高充气装置成焦点，慵懒姿态的布甸狗十分可爱！花园不时有泡泡轻轻飘浮，整个场景更加梦幻，推荐各位可以在翠绿小屋或是在长椅前拍照。