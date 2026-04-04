各位猫奴注意！零距离撸巨型萌猫 逾120场艺术节目遍布西九

由西九演艺呈献、第三届「西九家 FUN 艺术节」，即日起至4月12日举行。汇聚来自澳洲、西班牙、英国及香港的顶尖艺团与艺术家，呈献超过120场多元化合家欢节目。
艺术节焦点之一是由著名英国创意工作室Air Giants创作的巨型互动艺术装置《梦游喵境》，作品首度在亚洲展出，装置巧妙融合声音、灯光及触感互动，观众可以轻靠充气巨型猫咪，或者轻抚猫身，感受其呼噜声与心跳律动，实现零距离撸猫！
艺术团队更特意将原有的单只10米长巨型猫咪，扩展为「两大一小」的猫咪家庭。艺术节更特别推出了一系列主题精品，包括猫咪造型帆布袋、贴纸、磁石贴及襟章等。
地点：艺术公园海滨东草坪
港式怀旧游乐场及DJ派对
即日起至4月7日期间，自由空间化身成无界限游乐场，户外露台成为港式怀旧游乐场，重现跳飞机、掷豆袋，以及趣味十足的超大骰子版「包剪揼」等经典游戏。复活节周末更增设现场DJ表演，满满节日氛围！
地点：自由空间盒仔及露台
美食市集汇聚特色餐饮
「西九家FUN艺术节市集」于4月3日至7日举行，汇聚多个特色主题饮食及零售摊档。而艺术节持票者更可于区内多间餐厅及商铺享有限定优惠及礼遇，享受味觉与艺术双重感受。
地点：艺术公园海滨东草坪
购票优惠详情：于同一交易内购买两场精选表演节目正价门票，可享九折优惠，三场或以上演出则享有八五折。