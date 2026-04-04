各位猫奴注意！零距离撸巨型萌猫 逾120场艺术节目遍布西九

由西九演艺呈献、第三届「西九家 FUN 艺术节」，即日起至4月12日举行。汇聚来自澳洲、西班牙、英国及香港的顶尖艺团与艺术家，呈献超过120场多元化合家欢节目。

艺术节焦点之一是由著名英国创意工作室Air Giants创作的巨型互动艺术装置《梦游喵境》，作品首度在亚洲展出，装置巧妙融合声音、灯光及触感互动，观众可以轻靠充气巨型猫咪，或者轻抚猫身，感受其呼噜声与心跳律动，实现零距离撸猫！

艺术团队更特意将原有的单只10米长巨型猫咪，扩展为「两大一小」的猫咪家庭。艺术节更特别推出了一系列主题精品，包括猫咪造型帆布袋、贴纸、磁石贴及襟章等。