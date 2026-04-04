香港药妆好物大集合 春夏不踩雷指南 本地人私藏推荐！

来香港旅行，除了吃喝玩乐，逛药妆店绝对是其中一个重头戏。香港的药妆不单止品牌多、换货快，而且不少产品在内地买不到、版本不同，让小编带各位同胞朋友扫货，推荐真正的本地人必买！ LUSH X 超级玛利欧银河大电影限定产品

各位玛利欧粉丝注意！由任天堂与IIIumination打造的《超级玛利欧银河大电影》近日终于盛大上映！身体护理品牌LUSH由即日起，推出一系列限定联乘沐浴及香氛产品，包括汽泡弹、身体喷雾及沐浴啫喱等，造型梦幻，一起投入星系冒险之旅！其中最特别的耀西蛋汽泡弹，更内藏随机款式的沐浴软糖，让你一边浸浴一边解锁新奇道具。 售卖点：各大LUSH香港分店。 天然草本香气 疗愈身心 高级人气澳洲品牌AESOP，主打植物萃取护肤产品，其中生姜系列的精油和止汗露，日本、内地都买不到，原来有在香港售卖！精油蕴含姜根、宁神作用的薰衣草，以及醒脑提神的天竺葵，加上滚珠设计超方便，随时随地生姜时直接涂抹于太阳穴、手腕或耳后根，舒缓紧张、恶心或疲倦不适。

售卖点：各大AESOP香港分店。

便携版「家传户晓」肠胃良药 被称为「香港人常备良药」－保济丸，今年推出全新的「条装版」包装，每条都是独立密封，更方便卫生。而且比传统樽装，更适合外出旅行携带。香港制造的保济丸采用纯中药配方，主要用于快速改善肠胃不适，例如腹泻、恶心、水土不服、食滞、晕车等。 售卖点：各大超市、便利店、屈臣氏和万宁等 热卖无印良品小物 近年非常火的无印良品精油系列，香港分店可说是满架轻松入手！包括沐浴露、洗手液、洗发水、护发素等6款产品，由天然成份制成，只使用从植物中提炼的精油来增添香味，有大牌香薰平替版之称，其中爆红的香味是「日本丝柏+薰衣草」和「依兰依兰+香橙」。

经常断货的罐装香氛蜡烛，推出多款香气，从木质调到花果香都一应俱全，满足不同香气爱好者！另外，内地已下架的平衡净肌护肤系列，亦可趁机补货，主打预防粉刺和皮肤敏感功效，适合混油或敏感肌。 售卖点：各大无印良品香港分店。 高CP值本地美妆品牌 香港本土小众宝藏品牌－彩丰，不但在港设自家厂房，价格亲民，百元内即可入手！其产品类型广泛，包括护肤品、沐浴露、家居清洁用品等，其中最值得入手的是白麝香甜睡沐浴露，配方主打天然蔗糖和甘油，增强保湿力，它的重点在香味层次很讲究，前调有意大利香橼的清新，中调百合的柔和花香，衬托基调的麝香，闻起来像刚洗完澡散发的舒服味道，香味更可持久一整天，睡前用超助眠！