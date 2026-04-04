宝可梦迷们集合！ALL STAR COLLECTION 10周年限定快闪店 300款人气角色齐聚香港

「就决定是你了！」这句来自《宝可梦》动画的经典台词，正是训练家抛出精灵球、让拍档正式上场对战的一刻，也是不少粉丝踏入宝可梦世界的起点！适逢 「Pokémon ALL STAR COLLECTION」今年迎来诞生10周年，同时累积款式突破300款，三英贸易株式会社决定首次于香港开设期间限定POP UP SPACE，让粉丝在现实世界中，选中属于自己的宝可梦伙伴。

超过260款S尺寸齐聚 一次看尽多个人气王、冷门角色 快闪限定店将集结「Pokémon ALL STAR COLLECTION」系列历年推出的角色阵容，现场展出超过260款S尺寸毛绒宝可梦，包括经典角色皮卡丘、伊布家族，以及不同世代的人气与小众角色。现场同时发售M尺寸、L尺寸毛绒、公仔及咕臣类商品，无论是补收藏还是入手实用单品，都有不少选择，绝对满载而归！

但值得留意的是，今次与日本POP UP SPACE不同，香港会场不会发售所有S尺寸款式，遇见心头好，记得即刻带回家！ 入场就有惊喜 限定特典粉丝必收 凡于现场单一消费（不限金额），均可获赠「宝可梦A4活页夹」乙个；凭单一消费净值满港币$350，则可获「宝可梦手提袋」乙个。

购物特典