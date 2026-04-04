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特刊
出版：2026-Apr-04 07:30
更新：2026-Apr-04 07:30

宝可梦迷们集合！ ALL STAR COLLECTION 10周年限定快闪店 300款人气角色齐聚香港

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宝可梦迷们集合！ ALL STAR COLLECTION 10周年限定快闪店 300款人气角色齐聚香港

宝可梦迷们集合！ALL STAR COLLECTION 10周年限定快闪店 300款人气角色齐聚香港

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「就决定是你了！」这句来自《宝可梦》动画的经典台词，正是训练家抛出精灵球、让拍档正式上场对战的一刻，也是不少粉丝踏入宝可梦世界的起点！适逢 「Pokémon ALL STAR COLLECTION」今年迎来诞生10周年，同时累积款式突破300款，三英贸易株式会社决定首次于香港开设期间限定POP UP SPACE，让粉丝在现实世界中，选中属于自己的宝可梦伙伴。

皮卡丘 伊布

超过260款S尺寸齐聚 一次看尽多个人气王、冷门角色

快闪限定店将集结「Pokémon ALL STAR COLLECTION」系列历年推出的角色阵容，现场展出超过260款S尺寸毛绒宝可梦，包括经典角色皮卡丘、伊布家族，以及不同世代的人气与小众角色。现场同时发售M尺寸、L尺寸毛绒、公仔及咕臣类商品，无论是补收藏还是入手实用单品，都有不少选择，绝对满载而归！

卡比兽抱枕 杰尼龟毛绒锁匙扣

但值得留意的是，今次与日本POP UP SPACE不同，香港会场不会发售所有S尺寸款式，遇见心头好，记得即刻带回家！

入场就有惊喜 限定特典粉丝必收

凡于现场单一消费（不限金额），均可获赠「宝可梦A4活页夹」乙个；凭单一消费净值满港币$350，则可获「宝可梦手提袋」乙个。

购物特典

购物特典

※特典以单一收据计算，恕不接受合并收据，每张收据最多可获活页夹及手提袋各一个，数量有限，先到先得，送完即止。

※赠品款式及设计与日本POP UP SPACE相同。

※与日本POP UP SPACE不同，香港会场将不发售所有S尺寸商品。

Pokémon ALL STAR COLLECTION POP UP SPACE限定店

日期：即日起至5月10日

时间：11:00am - 8:30pm

地点：大围围方2楼中庭

Facebook：SideQuestStudio｜Instagram：side_quest.studio｜Threads：side_quest.studio

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