七榄50周年启德开赛 粤海华美湾际酒店便捷住宿之选 齐全配套四通八达 让你享尽「主场」之利

年度体坛盛事「香港国际七人榄球赛」将于4月17至19日(五至日)假启德体育园主场馆举行，今年更适值赛事50周年，一众榄球迷绝对不容错过。家人们，相信你已准备好去启德体育园参与这场狂欢派对。 于1976年创办的香港国际七人榄球赛，是国际顶级七人榄球赛事，今年赛事汇聚包括新西兰、斐济、澳洲、南非等30支世界顶尖榄球队，将于3天内在启德进行超过70场紧凑的赛事。男子及女子组赛事同场举行，用速度与力量在赛场上激烈交锋以争夺冠军。

约20分钟抵达主场馆 投入热闹狂欢派对 今年再度成为七榄主场的世界级运动场馆，启德体育园主场馆可容纳5万名热情的观众，除了观看赛事外，悉心打扮成各种造型的球迷们，必定不会错过于南看台举行，盛大的嘉年华活动，一同伴随着音乐声与欢呼声，尽情投入这场狂欢派对。 各位来港欣赏精彩赛事玩得开心，亦要住得舒心。位于湾仔骆克道57至73号的粤海华美湾际酒店，步行至湾仔港铁站C出口只需约3分钟，距离会展站亦只约5分钟步程，交通十分便利。只需于会展站乘东铁线，再于红磡站换乘屯马线，可在启德站或宋皇台站下车，出站后再根据指示步行5至10分钟便抵达主场馆。从酒店出发起计算，全程约为20分钟。

生活配套设施齐备 邻近多个著名景点 于观赏赛事同时，你亦可尽享酒店附近齐全的生活配套设施，如骆克道及谢斐道一带的茶餐厅、咖啡店、特色酒吧及便利店，无论是赛事前用餐或是赛事后与朋友小酌，均可一站式满足。此外，酒店附近还有多个景点，从酒店步行约10分钟可达湾仔码头、金紫荆广场和海滨公园，让你可乘搭天星小轮横越维港，欣赏两岸夜景，或是参与海滨公园的精彩活动。 酒店亦邻近包括和昌大押（百年历史唐楼，现为特色餐饮及生活用品店）、利东街（特色步行街，两旁设有商铺及餐厅）及合和中心等不同景点，步行距离均在400米内，让你走入湾仔的大街小巷。

酒店设施齐备 满足旅客不同需要 粤海华美湾际酒店设有356间客房，设施齐备。酒店设有健身中心及季节性开放的室外泳池（冬季关闭），供住客舒展身心。酒店内设有餐厅及咖啡厅，提供多元化餐饮选择。位于地库二层设有可容纳70人的多功能会议室，满足商务及活动需求。