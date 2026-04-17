「買一送一」 高鐵直達張家界與貴州秘境

當大多數人還在為暑假的人潮與高昂旅費感到苦惱時，真正的旅遊達人早已瞄準5至6月的黃金淡季準備出發。這段時間國內氣候溫潤宜人，更避開了喧鬧的學生暑假，能以最從容的步伐、最親民的價格，換取一場高品質的感官盛宴。廣東旅遊深諳港人追求性價比的精明消費心態，驚喜推出高鐵5天團「買一送一」重磅優惠，讓大家只須以一人的旅費，就能與摯愛共同預約一場洗滌塵囂的深度旅行。

張家界 走進電影般的奇幻峰林秘境

張家界 走進電影般的奇幻峰林秘境 如果大家嚮往如電影般的奇幻峰林，張家界的魅力絕對無可取代。行程深度遊覽核心景區天門山國家森林公園與寶峰湖，讓大家在雲霧繚繞的峰林秘境中領略大自然的鬼斧神工。除了自然的震撼，行程更融入了湘西的靈魂，走進鳳凰古城與湘西苗寨，感受吊腳樓下的民族風情與古樸生活，配合地道的湘西美食，讓這場湘西探索之旅在「豪歎」與「深度」之間取得完美平衡。 張家界 鳳凰古城 高鐵5天

旅行團編號︰LHN022HK

團費︰$1,999起(買一送一)

貴州 見證世界第一橋的建築奇蹟

貴州 見證世界第一橋的建築奇蹟 與此同時，另一條通往「世界山地公園」貴州的航程同樣令人神往。這趟旅程將帶領大家打卡2025年全新開通、震撼全球的「世界第一橋」——花江峽谷大橋，見證人類建築奇蹟。此外，行程涵蓋了被譽為「地球最美疤痕」的馬嶺河峽谷，以及壯闊的萬峰林與萬峰湖，讓大家在遊船與漫步間，感受布依族的獨特風情。貴州那酸辣鮮香的風味美食，更是每一位饕客不能錯過的味覺驚喜。 貴州 花江峽谷大橋 高鐵5天

旅行團編號︰LGZ087S

團費︰$1,999起(買一送一)

廣東旅遊 查詢︰2117 3333