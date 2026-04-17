走進弦美北疆 尋覓大西洋最後一滴眼淚的純淨國度

如果說西藏是離天最近的地方，那麼北疆就是大自然打翻在人間的調色盤。大家是否想像過，在深山之中隱藏著一片被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的蔚藍湖泊？那便是賽裡木湖，一個美得足以讓人屏息的純淨世界。配合「新疆推廣年」的契機，新華旅遊精心打造「弦美北疆11/12天皇牌推廣團」，帶大家由烏魯木齊出發，一路收獲喀納斯、禾木村與那拉提草原的絕世美景 。這不僅是一次旅行，更是一場關於色彩與靈魂的深度對話。

踏入人間淨土 邂逅禾木村與喀納斯

行程的一大亮點，莫過於深入原始的圖瓦人村落—禾木村。這裡被譽為「神的自留地」，一棟棟古樸的木屋錯落有致地散布在山谷間。行程將特別安排走進圖瓦人家中做客，在香濃的鹹奶茶與特色小吃陪伴下，近距離觀賞非物質文化遺產「蘇爾」的演奏與呼麥演唱。當登上哈登觀景台俯瞰全村景致時，那種遺世獨立的靜謐感，定能讓大家忘卻生活中的所有瑣碎 。

緊接著，旅程將進入被稱為「人間淨土」的喀納斯風景區。為了提供最極致的旅遊體驗，行程重本安排了景區內的VIP獨立包車，讓大家能更舒適地穿梭於著名的「三道灣」：碧波蕩漾的臥龍灣、形如新月的月亮灣，以及如夢似幻的神仙灣。若天氣許可，登上觀魚亭更可俯瞰整座喀納斯湖，感受大自然的鬼斧神工。