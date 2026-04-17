走進弦美北疆 尋覓大西洋最後一滴眼淚的純淨國度

如果說西藏是離天最近的地方，那麼北疆就是大自然打翻在人間的調色盤。大家是否想像過，在深山之中隱藏著一片被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的蔚藍湖泊？那便是賽裡木湖，一個美得足以讓人屏息的純淨世界。配合「新疆推廣年」的契機，新華旅遊精心打造「弦美北疆11/12天皇牌推廣團」，帶大家由烏魯木齊出發，一路收獲喀納斯、禾木村與那拉提草原的絕世美景 。這不僅是一次旅行，更是一場關於色彩與靈魂的深度對話。
踏入人間淨土 邂逅禾木村與喀納斯
行程的一大亮點，莫過於深入原始的圖瓦人村落—禾木村。這裡被譽為「神的自留地」，一棟棟古樸的木屋錯落有致地散布在山谷間。行程將特別安排走進圖瓦人家中做客，在香濃的鹹奶茶與特色小吃陪伴下，近距離觀賞非物質文化遺產「蘇爾」的演奏與呼麥演唱。當登上哈登觀景台俯瞰全村景致時，那種遺世獨立的靜謐感，定能讓大家忘卻生活中的所有瑣碎 。
緊接著，旅程將進入被稱為「人間淨土」的喀納斯風景區。為了提供最極致的旅遊體驗，行程重本安排了景區內的VIP獨立包車，讓大家能更舒適地穿梭於著名的「三道灣」：碧波蕩漾的臥龍灣、形如新月的月亮灣，以及如夢似幻的神仙灣。若天氣許可，登上觀魚亭更可俯瞰整座喀納斯湖，感受大自然的鬼斧神工。
橫跨地質奇觀 醉倒在賽裡木湖的蔚藍下
北疆的魅力不僅在於森林與湖泊，更在於其多樣化的地質景觀。行程將前往擁有雅丹地貌的海上魔鬼城，見證風蝕作用雕琢出的荒涼之美。隨後更有被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的賽裡木湖。這片高山湖泊藍得純粹，若在5至6月期間造訪，更能遇上湖畔繁花盛開的盛景，野鬱金香與報春花在湖光山色間爭妍鬥麗。
馳騁空中草原 感受天山的豪邁情懷
那拉提空中草原是世界四大高山草原之一，站在這片高山草原上，牛羊成群，展現出一幅充滿生命力的哈薩克民俗畫卷。此外，行程還涵蓋了伊犁老城文化旅遊區，讓大家乘坐馬車穿梭於大街小巷，品嘗特色雪糕並觀賞精彩的維族歌舞，深度體驗邊疆地區深厚的文化底蘊 。
新疆推廣年．弦美北疆 11/12天皇牌推廣團
旅行團編號︰LSSP11/12
出發日期︰
5月3、4、10、11、17、18、20、24日
6月7、9、11、14、15、16、25日
團費︰$9,999/位起
新華旅遊
查詢︰2722 2888