2026預約一場北緯53度的極致浪漫 呼倫貝爾草原找回久違的廣闊視野

如果生活已被繁瑣的日程與密集的建築填滿，那麼內蒙古呼倫貝爾大草原，就是大自然為大家預留的呼吸空間。想像一下，站在莫日格勒河畔，看著那被譽為「天下第一曲水」的河流在無邊綠意中蜿蜒，或是深夜在漠河北極村守候那抹神祕的北極光，這種視覺與心靈的震撼，足以清空所有累積的疲憊。新華旅遊特別策劃「內蒙古呼倫貝爾大草原8天純玩團」，邀請大家從直飛海拉爾開始，踏上一場橫跨草原與極北秘境之旅。
越野車穿梭無人區 深入極北的神祕地帶
這趟旅程拒絕走馬看花，而是要帶大家深入那些旅遊巴無法觸及的原生態美景。行程特別安排旅客換乘越野車橫跨草原無人區，讓大家在莫日格勒河觀景台俯瞰壯麗的「天下第一曲水」時，能透過團隊航拍，留下震撼靈魂的瞬間 。
隨後，旅程將進入中國地理的最北端——北極村。這裡不僅是神州大地上有機會觀賞到絢麗北極光的神聖坐標，更是一個讓時光靜止的純淨邊境。在漫長的夏季，這裡擁有獨特的「極晝」奇觀，大家可以漫步於富有俄式風情的木屋街道，打卡充滿儀式感的最北郵局、最北哨所與最北人家。當夜幕低垂，繁星如斗，大家將在微醺的涼風中共同等候那抹神祕北極光的降臨，感受這份專屬於天涯海角的極致浪漫。
童話與自然的交匯 套娃廣場與馴鹿部落
行程不僅有壯麗風光，更融入了繽紛的童話色彩。被喻為「滿洲里迪士尼」的套娃廣場，是中國以俄羅斯套娃為主題的度假景區。大家可包套票暢玩球幕飛翔影院，夏季團隊更能觀賞震撼的俄羅斯大馬戲與俄羅斯冰舞秀。此外，行程還將走進「敖魯古雅馴鹿部落」，親手餵飼這群林海靈物，體驗純粹的自然療癒。住宿方面同樣重本，除了安排蒙古包住宿體驗，更入住國際品牌滿洲里香格里拉大酒店或充滿俄式建築特色的套娃智能酒店。
舌尖上的北方風味 地道餐饗的極致饗宴
美食是旅程中不可或缺的靈魂，新華旅遊為大家準備了豐富的地道餐饗，包括一人一鍋的特色涮羊肉火鍋、東北鍋包肉、小雞燉蘑菇及極具民族特色的手把肉風味餐。
內蒙古呼倫貝爾大草原8天純玩團
旅行團編號︰LRZH08SP
保證成團︰
6月19日
7月24、31日
8月14、21日
9月14、18日
快將成團︰6月6、8、10、13、20日
團費︰$8,199/位起
新華旅遊
查詢︰2722 2888