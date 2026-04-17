2026預約一場北緯53度的極致浪漫 呼倫貝爾草原找回久違的廣闊視野

如果生活已被繁瑣的日程與密集的建築填滿，那麼內蒙古呼倫貝爾大草原，就是大自然為大家預留的呼吸空間。想像一下，站在莫日格勒河畔，看著那被譽為「天下第一曲水」的河流在無邊綠意中蜿蜒，或是深夜在漠河北極村守候那抹神祕的北極光，這種視覺與心靈的震撼，足以清空所有累積的疲憊。新華旅遊特別策劃「內蒙古呼倫貝爾大草原8天純玩團」，邀請大家從直飛海拉爾開始，踏上一場橫跨草原與極北秘境之旅。

這趟旅程拒絕走馬看花，而是要帶大家深入那些旅遊巴無法觸及的原生態美景。行程特別安排旅客換乘越野車橫跨草原無人區，讓大家在莫日格勒河觀景台俯瞰壯麗的「天下第一曲水」時，能透過團隊航拍，留下震撼靈魂的瞬間 。

隨後，旅程將進入中國地理的最北端——北極村。這裡不僅是神州大地上有機會觀賞到絢麗北極光的神聖坐標，更是一個讓時光靜止的純淨邊境。在漫長的夏季，這裡擁有獨特的「極晝」奇觀，大家可以漫步於富有俄式風情的木屋街道，打卡充滿儀式感的最北郵局、最北哨所與最北人家。當夜幕低垂，繁星如斗，大家將在微醺的涼風中共同等候那抹神祕北極光的降臨，感受這份專屬於天涯海角的極致浪漫。