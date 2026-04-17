夏季日本必去 只辦2團！ 熱海海上花火大會 伊豆溫泉奢華慢活純玩7天

對於經常去日本的香港人而言，日本旅遊早已超越了單純的購物，轉而成為一種對極致體驗與心靈療癒的追求。隨著夏季降臨，靜岡縣熱海市迎來了最動人心魄的視覺盛宴—歷史悠久的「熱海海上花火大會」。為了捕捉這份期間限定的浪漫，味力之旅特別策劃了夏季限定、僅辦兩團的「熱海花火大會、賞花浸溫泉豪嘆慢活純玩7天」，讓旅客在溫泉與煙花的交織中，找回久違的慢活節奏。

熱海花火大會的獨特之處，在於其三面環山、一面向海的天然盆地地形。當煙花在夜空綻放時，巨大的轟鳴聲會在山谷間迴盪，產生如同巨型音樂廳般的震撼音效。這種全身共鳴的感官衝擊，讓熱海花火成為無數日本旅人心中的夏季必去之一。