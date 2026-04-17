夏季日本必去 只辦2團！ 熱海海上花火大會 伊豆溫泉奢華慢活純玩7天

對於經常去日本的香港人而言，日本旅遊早已超越了單純的購物，轉而成為一種對極致體驗與心靈療癒的追求。隨著夏季降臨，靜岡縣熱海市迎來了最動人心魄的視覺盛宴—歷史悠久的「熱海海上花火大會」。為了捕捉這份期間限定的浪漫，味力之旅特別策劃了夏季限定、僅辦兩團的「熱海花火大會、賞花浸溫泉豪嘆慢活純玩7天」，讓旅客在溫泉與煙花的交織中，找回久違的慢活節奏。
熱海花火大會的獨特之處，在於其三面環山、一面向海的天然盆地地形。當煙花在夜空綻放時，巨大的轟鳴聲會在山谷間迴盪，產生如同巨型音樂廳般的震撼音效。這種全身共鳴的感官衝擊，讓熱海花火成為無數日本旅人心中的夏季必去之一。
除了視覺震撼，行程特別重本安排前往群馬縣著名的少林山達磨寺，讓旅客親身體驗彩繪達磨製作。作為日本最具代表性的祈福吉祥物，旅客可以拿起畫筆，在專業指導下親手為達磨繪製面譜，並許下心中的願望，為旅程增添了一份溫暖的人文厚度，也讓這份親手製作的紀念品顯得格外珍貴。
伊豆半島的自然與溫泉則是這趟旅程的靈魂！行程走進被譽為「伊豆小京都」的修善寺，讓旅客在古樸的街道與楓林間漫步，感受時光倒流的靜謐。住宿方面，行程精選高品質溫泉旅館，讓旅客能一邊浸泡在溫暖泉水中，一邊遠眺相模灣的波光粼粼。美食上更是匠心獨運，從新鮮捕獲的金目鯛到精緻的懷石料理，每一口都是對味蕾的極致犒賞。
〈熱海花火大會〉賞花浸溫泉豪嘆慢活純玩7天
旅行團編號︰SJA07
出發日期︰5月20、23日
全包價團費︰$12,998/位起
味力之旅
查詢︰2771 8661