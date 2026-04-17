跨越世界屋脊的優雅漫步 西藏全景十天探索之旅

對於許多渴望挑戰世界屋脊的旅人來說，高海拔帶來的生理挑戰往往是心中最後一道門檻。然而，西藏的美並非只可以用刻苦來換來的。東瀛遊的「全景西藏十天經典之旅」，徹底顛覆了高原旅遊的傳統印象，將這場登峰造極的朝聖之路，重塑為一場舒適度滿分的旅程。

行程選擇由海拔僅約2,900米、植被茂密的林芝作為起點，讓身體在森林氧氣的包圍下緩慢適應，更安排隨團露營車，不僅解決了長途旅程中清潔與茶憩的需求，更保證了西藏段無限量的氧氣鋼瓶供應。