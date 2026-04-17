跨越世界屋脊的優雅漫步 西藏全景十天探索之旅

對於許多渴望挑戰世界屋脊的旅人來說，高海拔帶來的生理挑戰往往是心中最後一道門檻。然而，西藏的美並非只可以用刻苦來換來的。東瀛遊的「全景西藏十天經典之旅」，徹底顛覆了高原旅遊的傳統印象，將這場登峰造極的朝聖之路，重塑為一場舒適度滿分的旅程。
行程選擇由海拔僅約2,900米、植被茂密的林芝作為起點，讓身體在森林氧氣的包圍下緩慢適應，更安排隨團露營車，不僅解決了長途旅程中清潔與茶憩的需求，更保證了西藏段無限量的氧氣鋼瓶供應。
行程的亮點猶如繁星點點，從被譽為「地球綠寶石」的巴松措，到世界級冰瀑布閃耀的米堆冰川，每一站都足以震撼心靈。在拉薩，大家將走進藏族文明的心臟——布達拉宮與大昭寺，在雄偉的紅宮建築與虔誠的經筒聲中，感受那份傳承千年的宗教力量。
除了視覺與心靈的洗禮，味蕾的享受更是重頭戲。東瀛遊特別重本打造了兩大特色餐饗：一是極具儀式感的「藏式宮廷宴」，讓大家一嘗尊貴的地域風味；二是在「三大聖湖」之一的羊卓雍措湖畔，享受野外奢華露營料理。試想像在如寶石般閃爍的湖光與雪山環抱下，由五星級酒店大廚即場烹飪美食，這種將「野」與「奢」完美結合的體驗，絕對是人生的巔峰時刻。
【全景西藏】林芝 波密 拉薩羊湖10天經典之旅
旅行團編號︰CLDX10
出發日期︰
5月12、19日
6月9、23日
7月21、28日
8月18日
9月8、15、29日
10月13、20日
團費︰$19,999/位起
EGL Tours 東瀛遊
查詢︰3692 0888
WhatsApp報名︰6688 0312