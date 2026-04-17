灣區「慢」遊好去處！ 珠海、中山 找回被生活遺忘的周末節奏

時至今日大灣區的「一小時生活圈」已不只是概念，而是一份觸手可及的精明休閒清單。永安旅遊特別設計的珠海、中山兩天純玩團，正是一份為繁忙港人度身訂造的「充電方案」。
夢幻之夜 珠海長隆海洋王國的視覺洗禮
行程重點無疑落在被譽為「全球最大海洋主題樂園」的珠海長隆海洋王國，旅客能穿梭於湛藍的海底隧道，與巨大的鯨鯊及極地企鵝近距離接觸，壓軸登場的「海洋燈光煙花秀」，璀璨的煙火在夜空中綻放，配合幻彩燈光與水幕投影，為大家帶來感官的極致震撼體驗。
文化散策 從北山大院到紅博城的紅木傳奇
珠海的北山大院是一處充滿詩意的嶺南古建築群，斑駁的青磚瓦牆訴說著歷史的溫度，是文青不容錯過的打卡點。隨後，行程將深入中山紅博城，這座宏偉的建築群內藏著珍稀的紅豆杉古戲台，讓旅客在飽覽極致紅木工藝的同時，領略中國古典建築的對稱美學。
舌尖盛宴 從深海龍躉到台山蠔的鮮味對決
這趟旅程堪稱一場「痛風級」的味蕾盛宴，從香脆酥炸的台山蠔配金銀蒜鮮鮑魚，到重頭戲「深海珍味龍躉十食」。尤其是那道每位上的翅湯過橋深海大龍躉，魚肉鮮嫩彈牙，湯頭濃醇入味，每一口都是對味蕾的極致寵愛。
珠海+中山2天團·暢遊全球最大海洋主題樂園「珠海長隆海洋王國」「海洋燈光煙花SHOW」
(重本包門票~保證暢玩5小時)
旅行團編號︰GCPFT02KNJ
團費︰$999/位起
永安旅遊
查詢︰2928 8882