灣區「慢」遊好去處！ 珠海、中山 找回被生活遺忘的周末節奏

時至今日大灣區的「一小時生活圈」已不只是概念，而是一份觸手可及的精明休閒清單。永安旅遊特別設計的珠海、中山兩天純玩團，正是一份為繁忙港人度身訂造的「充電方案」。

夢幻之夜 珠海長隆海洋王國的視覺洗禮

行程重點無疑落在被譽為「全球最大海洋主題樂園」的珠海長隆海洋王國，旅客能穿梭於湛藍的海底隧道，與巨大的鯨鯊及極地企鵝近距離接觸，壓軸登場的「海洋燈光煙花秀」，璀璨的煙火在夜空中綻放，配合幻彩燈光與水幕投影，為大家帶來感官的極致震撼體驗。