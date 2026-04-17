跨越5000公里的感官洗滌 北疆八天淨心之旅

對於生活在石屎森林的香港人而言，最奢侈的旅行往往不是米芝蓮餐飲或名牌購物，而是那種能讓雙眼直達天際線的空間感。當我們習慣了抬頭只見高樓、低頭細看手機時，遠在西北端的北疆，正以一種近乎原始的壯麗，準備重塑你對大自然的想像。香港中國旅行社特別打造的「北疆精華8天遊」，將帶領大家走進那片藍綠交織的純淨領域。

行程的重頭戲，莫過於被譽為「人間淨土」的喀納斯。喀納斯湖的水色會隨天氣變幻，由翡翠綠轉向天空藍，配合兩岸茂密的原始森林，讓人彷彿置身於歐洲阿爾卑斯山的秘境之中。漫步於著名的「三道灣」，月亮灣的優雅弧線與神仙灣的晨霧繚繞，構成了一幅毋須濾鏡的天然畫作。