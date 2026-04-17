跨越5000公里的感官洗滌 北疆八天淨心之旅

對於生活在石屎森林的香港人而言，最奢侈的旅行往往不是米芝蓮餐飲或名牌購物，而是那種能讓雙眼直達天際線的空間感。當我們習慣了抬頭只見高樓、低頭細看手機時，遠在西北端的北疆，正以一種近乎原始的壯麗，準備重塑你對大自然的想像。香港中國旅行社特別打造的「北疆精華8天遊」，將帶領大家走進那片藍綠交織的純淨領域。
行程的重頭戲，莫過於被譽為「人間淨土」的喀納斯。喀納斯湖的水色會隨天氣變幻，由翡翠綠轉向天空藍，配合兩岸茂密的原始森林，讓人彷彿置身於歐洲阿爾卑斯山的秘境之中。漫步於著名的「三道灣」，月亮灣的優雅弧線與神仙灣的晨霧繚繞，構成了一幅毋須濾鏡的天然畫作。
若說喀納斯是水的靈動，那禾木村則是時間的凝固。這座位於邊境的小村落，由一棟棟純木結構的尖頂小木屋組成，是圖瓦人的聚居地。清晨時分，當第一縷陽光穿透薄霧，炊煙在木屋間緩緩升起，那種與世無爭的靜謐，能瞬間治癒都市人的焦慮。
然而，北疆的魅力不僅在於溫柔。來到烏爾禾魔鬼城，眼前的景象將從森林變為荒漠，奇特的雅丹地貌在長年風蝕下，形成如古堡、如怪獸的嶙峋巨石，展現出大自然狂放不羈的一面。隨後轉往賽裏木湖，這片「大西洋最後一滴眼淚」的湛藍湖水，與遠處的雪山相映成輝，其純淨度足以洗滌一切塵囂。
【純玩系列】探秘阿勒泰、禾木村、喀納斯、魔鬼城、賽裏木湖北疆精華8天遊
旅行團編號︰CXKC
出發日期︰
5月23、26日
6月9、16日
7月4、11、18日
8月1、8、15、25日
團費︰$11,299/位起
香港中國旅行社
查詢︰3859 4800