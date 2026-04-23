夏天最怕冷氣「唔夠凍」 行內人士拆解冷氣清潔關鍵

夏季即將到來，而香港的「濕熱」天氣往往令人難以忍受，冷氣成為港人的必需品。但冷氣機經過閒置數月，積累不少髒污，現在正是最佳時機，抓緊春季的尾巴洗冷氣。家居服務平台HelloToby分享一些清洗及日常保養冷氣機的貼士，讓大家輕鬆在夏日盡情歎冷氣！ 長期不清潔潛伏隱憂 即使冷氣機處於關閉狀態，室內塵埃仍會滲入機身內部，妨礙熱交換，使效能下降，令冷氣「唔夠凍」。加上香港天氣潮濕，機內殘留的水分與灰塵結合後，容易滋生霉菌、塵蟎及其他細菌，隨風散播到屋內，甚至會誘發呼吸道敏感、哮喘或皮膚問題。建議家庭用戶每年至少進行一次專業深層清洗，若家居位置靠近馬路或飼養寵物，則可縮短至半年一次。

日常維護配合專業清洗 加倍安心 不少人為慳錢會選擇家中自行清洗。其實深層的清潔仍需要配合專業設備，建議大家簡單清洗隔塵網，從乾淨背面向正面沖洗，避免將灰塵壓入網孔，並須自然風乾以防止網片變形。過程中避免噴灑市面售賣的清潔劑，因為缺乏高壓沖洗，殘留的藥水與灰塵結合會形成「黏稠糊狀物」，長期會阻塞排水孔並散發異味。

選擇清潔公司要留意 避免隱藏收費 應優先選擇信譽良好的公司，除考慮價錢外，亦要主動詢問細節，例如： ‧冷氣位置若較高，是否須額外收取高空作業費？ ‧若冷氣匹數或型號較大，會否另收機種附加費？ ‧如師傅上門後發現因機器本身損壞而無法清洗時，其「檢查費／上門費／交通費」收費是多少？ ‧若冷氣污漬較多，會否以「須使用特強藥水」為由額外加價？ ‧指定時間（如晚上、周末或公眾假期）提供服務，是否會有附加時段費？ 此外，售後保障亦是關鍵一環，許多市民往往忽略冷氣清洗後的保養期。坊間冷氣清洗的保養期通常為7至30日不等，部分較大型品牌或平台合作公司可長達60日或以上。建議市民選擇提供較長保養期，並受平台或公司監管的服務，以免出現「投訴無門」的情況。

防霉小貼士 關掉冷氣機前，先轉為風扇模式運行15至30分鐘，吹乾機內積水，能夠抑制霉菌生長。