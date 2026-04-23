夏季涼爽家電推介 輕鬆告別悶熱潮濕

初夏將至，氣溫逐漸上升，伴隨春季的濕氣，除了開冷氣，亦要配合其他家居神器，合力踢走悶熱潮濕，回復清爽。
大癲！窄過部電話的抽濕機
Gemini推出的全新超薄迷你抽濕機，打破傳統抽濕機體積限制，闊度僅6.9厘米!可以放置於衣櫃、鞋櫃、床頭等家居罅隙，除濕力強勁，每日抽濕量達650毫升，非常適合香港中小型蝸居單位。另外，抽濕機達到IPX4防水等級，加上兩檔風力加強吹向地面，避免用家被地板水氣跣親，於浴室使用更安心。夏日雨季來臨，用來吹乾鞋亦十分方便。特設香薰格放置香薰片，一邊抽濕一邊散發清香，搭配內置的UV功能，解決浴廁常見的潮濕噏味，同時淨化空氣。
百變造型風扇
燕麥色簡約機身，配搭伸縮棍，一擰即可調節高度，變身做落地扇或座台扇。風扇採用充電式設計，可用遙控器操作，不用受電掣位所限，輕鬆移動到全屋不同角落。無線充電亦方便戶外露營或室外活動使用。
風力設有8檔風速，還有自然風、睡眠風模式，風向任意轉換。180度手動調節俯仰，涼感覆蓋更廣，1檔風力下，續航力最長12小時。
四款3/4匹窗口式冷氣低至半價
不妨趁5月安裝高峰期前，更換新冷氣機，提升居家空氣質素！Built-in Pro精選4款高質3/4匹窗口式冷氣機，不但高效慳電，更具備防敏淨化和獨立抽濕功能，一物多用，現時正推出激減優惠。
日立 Hitachi 3/4匹 定頻窗口機 (RA-08RF)
原價：$4,200
特價：$2,099
獨家PM2.5 WASABI納米鈦過濾網，強效防菌防敏。配合不漏水及低噪音設計，最適合家有小孩及鼻敏感人士。
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格力 Gree 3/4匹 定頻窗口機 (GWA07MZ)
原價：$3,990
特價：$1,999
採用金翅膀抗銹散熱系統及黑鑽塗層，極致耐用。內置三合一防塵蟎過濾網，全面淨化空氣。
大松 Tosot 3/4匹 變頻窗口機 (W07V5B)
原價：$4,890
特價：$2,699
榮獲1級能源標籤，變頻技術大幅節省電費。具備特強除濕功能(0.95 L/h)，迅速擊退回南天濕氣。
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日立 Hitachi 3/4匹 全直流變頻窗口機 (RAW-XH07CA)
原價：$6,080
特價：$3,099
全直流變頻技術，製冷極快且加倍寧靜。備有獨立抽濕及99%銀離子抗菌過濾網，為淺睡人士而設。
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Built-in Pro
銷售熱線：2127 7029