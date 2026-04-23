夏季涼爽家電推介 輕鬆告別悶熱潮濕

初夏將至，氣溫逐漸上升，伴隨春季的濕氣，除了開冷氣，亦要配合其他家居神器，合力踢走悶熱潮濕，回復清爽。

Gemini推出的全新超薄迷你抽濕機，打破傳統抽濕機體積限制，闊度僅6.9厘米!可以放置於衣櫃、鞋櫃、床頭等家居罅隙，除濕力強勁，每日抽濕量達650毫升，非常適合香港中小型蝸居單位。另外，抽濕機達到IPX4防水等級，加上兩檔風力加強吹向地面，避免用家被地板水氣跣親，於浴室使用更安心。夏日雨季來臨，用來吹乾鞋亦十分方便。特設香薰格放置香薰片，一邊抽濕一邊散發清香，搭配內置的UV功能，解決浴廁常見的潮濕噏味，同時淨化空氣。

百變造型風扇

燕麥色簡約機身，配搭伸縮棍，一擰即可調節高度，變身做落地扇或座台扇。風扇採用充電式設計，可用遙控器操作，不用受電掣位所限，輕鬆移動到全屋不同角落。無線充電亦方便戶外露營或室外活動使用。

風力設有8檔風速，還有自然風、睡眠風模式，風向任意轉換。180度手動調節俯仰，涼感覆蓋更廣，1檔風力下，續航力最長12小時。