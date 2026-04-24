母親節要讓媽媽心滿意足三部曲！

母親節將至，不但對於許多子女而言，是一個需要花心思準備的節日。其實媽媽亦同樣期待萬分，會與家人如何度過溫馨行程，為了不讓媽媽期望落空，今次就讓小編陪同大家一同準備行程。傳統送花與聚餐行程當然溫馨，若期望今年增添新意，不妨考慮一個結合健康與美學的全日行程吧！

放下煩擾 與媽媽漫步郊外

第一站可先帶媽媽慢步山林，讓一家人舒展筋骨、呼吸清新空氣。但媽媽日常照顧一家大小已經足夠疲累，所以上午的路線選擇至為關鍵！不宜挑選過於陡峭或漫長的山徑，而應以平坦、有樹蔭、景觀開揚為原則。比起行山更重要的，是一邊慢行一邊聊天，聆聽媽媽近況或回憶兒時趣事。暫時放下煩擾，與媽媽細心感受從大自然而來的治癒，為全日行程揭開美好的序幕！

打卡精緻下午茶 為媽媽留下少女心倩影

行山過後消耗了體力，就當然要馬上食餐豐富的下午茶。現時香港不少酒店與咖啡店均會於母親節期間推出主題下午茶，擺盤格外講究，點心造型亦一款比一款賞心悅目！選擇餐廳時，宜優先考慮設有戶外座位或能遠眺海景的地方，讓媽媽可以在舒適的環境中慢慢品嘗佳餚。子女更應主動為媽媽打卡，滿足媽媽的少女心，更方便日後翻相片及與朋友分享。