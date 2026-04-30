走進加拿大最震撼風景線 味力之旅11天深度豪歎遊

加拿大最令人嚮往的，正是其遼闊壯麗的大自然。味力之旅推出加拿大11天深度豪歎遊，走訪溫哥華、班夫國家公園、賈斯珀國家公園及冰原大道，沿途盡是雪山、冰川、湖泊與森林交織而成的壯觀畫卷，是攝影愛好者、自然控及深度旅遊人士的理想之選。

其中哥倫比亞冰川(Columbia Icefield)屬旅程焦點，團隊安排乘坐巨型雪車登上冰川，近距離感受萬年冰原震撼氣勢；並登上Skywalk空中玻璃觀景步道，俯瞰峽谷景色，令人畢生難忘。另一必遊名點露易斯湖(Lake Louise)，被譽為洛磯山藍寶石，湖水呈現夢幻翡翠色，配上雪峰倒影，美得如童話世界。