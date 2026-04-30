榴槤控必去！永安旅遊季節限定吉隆坡5天團 任食貓山王黑刺兼歎夢幻藍眼淚

如果夏天有一個理由飛去馬來西亞，必定是榴槤當造季節開始。永安旅遊推出「永安獨家果園」吉隆坡、雪蘭莪、馬六甲純玩美食5天團，以「榴槤任食」作最大亮點，結合古城文化、城市夜景、生態奇觀與五星級住宿，打造一趟專為吃貨與旅遊愛好者而設的期間限定旅程。

今次行程最大焦點，必定是永安獨家安排前往人氣果園Orchard Hill，讓旅客盡情品嘗多款馬來西亞頂級榴槤，包括D197貓山王、D200黑刺、D101皇中皇、D24蘇丹皇、D88小甜甜、D2夢中情人、D144大芭榴槤，以及白雪公主等人氣品種。由甘香濃郁到細膩奶油感，不同品種各有層次，榴槤迷可一次過試勻各款名種，絕對是香港難得一遇的味覺盛宴。果園亦貼心安排時令熱帶水果及每人一顆椰青，就算不吃榴槤的旅客，同樣可享受果園樂趣。另外，參與「榴槤大師爭霸戰」，鬥快估中各個榴槤品種，勝出者更可獲精美獎杯及永安旅遊禮券。