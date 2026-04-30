高鐵出發尋山水奇景 新華旅遊精選張家界 貴州雙線純玩團

想趁假期離開都市節奏，走進壯麗山河與民族風情之中？新華旅遊推出兩大人氣高鐵純玩行程，分別前往湖南張家界及貴州秘境，兩大路線均採用香港西九龍站高鐵往返，全程純玩、不設購物站、自費活動少，讓旅客以更從容節奏，感受中國山水之美。

一次走遍張家界奇峰古城與湘西風情

若大家嚮往電影般的奇山異石景色，張家界無疑是首選。新華旅遊推出「高鐵往返—張家界進鳳凰出」5天純玩團，行程涵蓋張家界國家森林公園、天門山、邊城茶峒及鳳凰古城等經典景點。 張家界國家森林公園以石柱峰林聞名，袁家界、天子山、金鞭溪等景區各具氣勢，其中百龍電梯、纜車觀景更讓旅客輕鬆欣賞雲海奇峰。除了山岳奇景，行程亦走進湘西文化。茶峒古鎮有「一腳踏三省」之稱，古樸街道充滿歲月痕跡；鳳凰古城則以吊腳樓、沱江夜色及石板街聞名，旅客更可體驗苗服拍照，感受濃厚民族色彩。