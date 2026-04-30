高鐵出發尋山水奇景 新華旅遊精選張家界 貴州雙線純玩團

想趁假期離開都市節奏，走進壯麗山河與民族風情之中？新華旅遊推出兩大人氣高鐵純玩行程，分別前往湖南張家界及貴州秘境，兩大路線均採用香港西九龍站高鐵往返，全程純玩、不設購物站、自費活動少，讓旅客以更從容節奏，感受中國山水之美。
一次走遍張家界奇峰古城與湘西風情
若大家嚮往電影般的奇山異石景色，張家界無疑是首選。新華旅遊推出「高鐵往返—張家界進鳳凰出」5天純玩團，行程涵蓋張家界國家森林公園、天門山、邊城茶峒及鳳凰古城等經典景點。 張家界國家森林公園以石柱峰林聞名，袁家界、天子山、金鞭溪等景區各具氣勢，其中百龍電梯、纜車觀景更讓旅客輕鬆欣賞雲海奇峰。除了山岳奇景，行程亦走進湘西文化。茶峒古鎮有「一腳踏三省」之稱，古樸街道充滿歲月痕跡；鳳凰古城則以吊腳樓、沱江夜色及石板街聞名，旅客更可體驗苗服拍照，感受濃厚民族色彩。
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「高鐵往返—張家界進鳳凰出」5天純玩團(LDEC05MY)
保證成團：5月17及22日
快將成團：5月27日、6月1、5、8、14、21及24日
住宿：連住三晚國際品牌酒店，鳳凰安排當地優質溫泉酒店(包無限次浸泡)
特別贈送：無人機拍攝視頻
團費：$3,799起
WhatsApp查詢：6397 0681
貴州8天團 天眼科技奇觀遇上山水民族秘境
若喜歡深度旅遊與多元體驗，貴州8天純玩團則是另一驚喜之選。行程主打「探秘天眼、世界第一高花江峽谷大橋」，集合自然、生態、科技與民族文化於一身。焦點之一是世界知名的FAST天眼景區。這座500米口徑球面射電望遠鏡，是全球最大單天線射電望遠鏡之一，團隊安排導賞專員講解，讓旅客近距離了解中國尖端科研成就。此外，旅客更可前往西江千戶苗寨，感受中國最大苗族聚居村寨的原生態文化；並遠眺世界第一高橋花江峽谷大橋，感受「凌駕地球裂縫之上」的震撼工程美學。
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「探秘天眼、世界第一高花江峽谷大橋」8天純玩團(LIZA08SS)
保證成團：5月23日
快將成團：5月16及30日、6月6、13、20及27日
住宿：入住希爾頓系列酒店、凱裏入住溫德姆酒店
團費：$6,899起
WhatsApp查詢：6397 0681