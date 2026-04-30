澎湖國際海上花火節開鑼 《龍珠Z》熱血加持 33場煙火點燃夏夜

花火節一直是澎湖具代表性的年度盛事，今年活動將於5月4日至8月25日舉行，橫跨整個暑假旅遊旺季，安排共33場煙火演出。今年最大話題，無疑是與日本經典動漫《龍珠Z》的跨界合作。主辦單位將動漫元素融入整體視覺設計，結合無人機燈光及主題煙火表演，讓悟空、神龍、龍珠等經典畫面在澎湖夜空重現。對不少80後、90後旅客而言，這不只是一場煙火表演，更是一場集體回憶。
開幕及閉幕夜將上演長達12分鐘的大型煙火表演，配合無人機燈光演出，屬花火節中最高規格，其餘場次為10分鐘煙火及10分鐘無人機表演。換言之，若希望感受最震撼版本，定必是開幕與閉幕兩晚。此外，官方亦規劃3場離島場次，分別於吉貝、望安及七美舉行，另設3場地方限定場次，包括湖西、白沙及西嶼。
花火節期間將推出多項《龍珠Z》主題延伸活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等，讓旅客在欣賞煙火之餘，亦能沉浸於整體主題氛圍之中，提升活動參與感與旅遊體驗。至於備受期待的無人機燈光展演秀，則將視乎天氣條件及飛航安全情況安排群飛演出，首場預計於5月4日開幕夜正式登場。
至於最佳觀賞位置，觀音亭親水遊憩區一帶均屬熱門地點，包括觀音亭海豚亭海堤、觀音亭北側海堤、中正堂觀海平台旁、觀音亭籃球場、救國團青年活動中心，以及金龜頭砲台文化園區等，均可欣賞到開闊視野下的煙火盛況。若想體驗更特別角度，亦可選擇搭乘海上專船或SUP立槳活動，從海面第一排位置近距離欣賞煙火。
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活動時間表
活動地點：馬公觀音亭休閒園區(主會場)
5月至6月：每周一、周四晚上9時開始(5月4日開幕場)
7月至8月：每周二晚上9時開始(8月25日閉幕場)