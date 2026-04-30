澎湖國際海上花火節開鑼 《龍珠Z》熱血加持 33場煙火點燃夏夜

花火節一直是澎湖具代表性的年度盛事，今年活動將於5月4日至8月25日舉行，橫跨整個暑假旅遊旺季，安排共33場煙火演出。今年最大話題，無疑是與日本經典動漫《龍珠Z》的跨界合作。主辦單位將動漫元素融入整體視覺設計，結合無人機燈光及主題煙火表演，讓悟空、神龍、龍珠等經典畫面在澎湖夜空重現。對不少80後、90後旅客而言，這不只是一場煙火表演，更是一場集體回憶。

開幕及閉幕夜將上演長達12分鐘的大型煙火表演，配合無人機燈光演出，屬花火節中最高規格，其餘場次為10分鐘煙火及10分鐘無人機表演。換言之，若希望感受最震撼版本，定必是開幕與閉幕兩晚。此外，官方亦規劃3場離島場次，分別於吉貝、望安及七美舉行，另設3場地方限定場次，包括湖西、白沙及西嶼。