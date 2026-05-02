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特刊
出版：2026-May-02 07:30
更新：2026-May-02 07:30

五一黄金周：全城玩购最强据点 湾仔核心进阶旅宿首选

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趁着五一黄金周，开启一场香港进阶玩购之旅！坐落于湾仔核心地段的粤海华美湾际酒店，交通四通八达。无论您是打算在铜锣湾尽情购物、在会展参与盛事，还是探索维港美景，这里都是您最理想的黄金落脚点。只需步行约3分钟即可直达港铁湾仔站C出口，让您在全城玩购的繁忙行程中，随时轻松往返舒适的休憩空间 。

【进阶玩购 地理优势】

交通极速接驳：
酒店距离香港会议展览中心仅约10分钟步程，邻近会展站及湾仔码头，更有机场巴士 A11 直达，往返各区景点或出入境均极为方便 。

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玩购一站式攻略：
酒店周边多家网红店、便利店及茶餐厅环绕。步行即可抵达各大大型商场与湾仔海滨长廊，是血拼后最完美的充电站 。

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【进阶食指南 舌尖盛宴】

星级传统粤菜：
酒店 3 楼设有享誉国际的高级粤菜食府 「家全七福酒家」，由名厨主理传统上品佳肴，是五一期间与家人共享珍馐的首选 。

地道湖南风味：
1 楼「湘舍壹号 (The Hunan House)」提供地道高端湘菜，为您的旅程增添更多元化的味蕾惊喜 。

精致休憩体验：
大堂设有 COFFEE 1991 提供醇香咖啡与酥脆面包，21 楼更有设有露天花园的行政酒廊 「绿薏 1991」，让您在闹市中静享片刻悠闲 。

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【进阶设施 全方位充电】

舒适住宿环境：
提供 356 间设施齐备的现代化客房，结合完善的商务办公区与大堂充电服务。

舒压配套：
设有健身中心、露天泳池（季节性开放）及沐足推拿保健中心，助您洗涤购物整日的疲累，为明日行程充满电力。

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【多元客房 质感栖居】

从豪华客房到高层的卓越系列（碧海、绿洲、蓝天房），提供多样化的景观与空间选择。更有位于顶层的行政客房，专为追求极致私密与服务的旅客设计。房内均配备现代化办公空间与高质量床垫，满足不同旅宿需求。

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粤海华美湾际酒店

地址：香港湾仔骆克道57-73号
电话：2861 1000
电邮：[email protected]
网址: www.wharney.com

(資訊)

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