五一黄金周：全城玩购最强据点 湾仔核心进阶旅宿首选

趁着五一黄金周，开启一场香港进阶玩购之旅！坐落于湾仔核心地段的粤海华美湾际酒店，交通四通八达。无论您是打算在铜锣湾尽情购物、在会展参与盛事，还是探索维港美景，这里都是您最理想的黄金落脚点。只需步行约3分钟即可直达港铁湾仔站C出口，让您在全城玩购的繁忙行程中，随时轻松往返舒适的休憩空间 。 【进阶玩购 地理优势】 交通极速接驳：

酒店距离香港会议展览中心仅约10分钟步程，邻近会展站及湾仔码头，更有机场巴士 A11 直达，往返各区景点或出入境均极为方便 。

玩购一站式攻略：

酒店周边多家网红店、便利店及茶餐厅环绕。步行即可抵达各大大型商场与湾仔海滨长廊，是血拼后最完美的充电站 。

【进阶食指南 舌尖盛宴】 星级传统粤菜：

酒店 3 楼设有享誉国际的高级粤菜食府 「家全七福酒家」，由名厨主理传统上品佳肴，是五一期间与家人共享珍馐的首选 。 地道湖南风味：

1 楼「湘舍壹号 (The Hunan House)」提供地道高端湘菜，为您的旅程增添更多元化的味蕾惊喜 。 精致休憩体验：

大堂设有 COFFEE 1991 提供醇香咖啡与酥脆面包，21 楼更有设有露天花园的行政酒廊 「绿薏 1991」，让您在闹市中静享片刻悠闲 。

【进阶设施 全方位充电】 舒适住宿环境：

提供 356 间设施齐备的现代化客房，结合完善的商务办公区与大堂充电服务。 舒压配套：

设有健身中心、露天泳池（季节性开放）及沐足推拿保健中心，助您洗涤购物整日的疲累，为明日行程充满电力。

【多元客房 质感栖居】 从豪华客房到高层的卓越系列（碧海、绿洲、蓝天房），提供多样化的景观与空间选择。更有位于顶层的行政客房，专为追求极致私密与服务的旅客设计。房内均配备现代化办公空间与高质量床垫，满足不同旅宿需求。

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