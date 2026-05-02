还原度破表！ 《魔雪奇缘》人气王雪宝现身迪士尼 打卡位＋食买玩全攻略

迪士尼不再只有普通人扮公仔，香港迪士尼由5月上旬起，电影《魔雪奇缘》的人气角色「雪宝」将会走出大银幕，化身全球首批高科技「AI机械人」，现身魔雪奇缘世界，与粉丝们见面，齐齐庆祝夏雪节吧！

高科技打造仿真雪宝机械人

华特迪士尼幻想工程研发部门透过新一代的强化学习科技技术，打造可走动的机械人角色「雪宝」，成为阿德尔王国特别亲善大使。不但表情细致十足，能够在阿德尔街道上自主行走，超还原电影中的「招牌小碎步」，萌爆现埸！除了合照打卡，更可以与各位粉丝宾客即场聊天互动，甚至连「胡萝卜鼻」都可以拆下来把玩，真正成为「沉浸式互动朋友」。