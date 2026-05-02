还原度破表！ 《魔雪奇缘》人气王雪宝现身迪士尼 打卡位＋食买玩全攻略

迪士尼不再只有普通人扮公仔，香港迪士尼由5月上旬起，电影《魔雪奇缘》的人气角色「雪宝」将会走出大银幕，化身全球首批高科技「AI机械人」，现身魔雪奇缘世界，与粉丝们见面，齐齐庆祝夏雪节吧！
高科技打造仿真雪宝机械人
华特迪士尼幻想工程研发部门透过新一代的强化学习科技技术，打造可走动的机械人角色「雪宝」，成为阿德尔王国特别亲善大使。不但表情细致十足，能够在阿德尔街道上自主行走，超还原电影中的「招牌小碎步」，萌爆现埸！除了合照打卡，更可以与各位粉丝宾客即场聊天互动，甚至连「胡萝卜鼻」都可以拆下来把玩，真正成为「沉浸式互动朋友」。
雪宝出没注意⚠️
地点：「魔雪奇缘世界」阿德尔森林
时间：5月上旬起「不定时现身」
*需留意现场预告提示
*热门时段可能需排队／围观
*天气或人流可能影响出现安排
打卡小贴士💡
森林入口木桥位（自然光＋人流较少）
雪景背景位（最像电影场景）
贴近雪宝正面互动位（最有临场感）
穿蓝、白色或配搭冬日饰品，更融入画面氛围
可爱雪宝足迹遍布整个阿德尔
除了与雪宝会面，顺路必去旁边的滴答精品店，迪士尼同步推出多款主题商品，当中最瞩目的是播放着小白最爱歌曲的全新音乐盒，以及香港迪士尼独家雪宝夏季系列纪念品，各位魔雪奇缘粉丝绝对要入手，带回家收藏！
此外，阿德尔港畔餐厅及极光糖果屋亦分别为宾客准备了北欧风料理及主题甜品，小编最推荐牛奶味软冰淇淋，配以雪宝造型装饰，可爱到让人舍不得吃，在炎热的夏天，大家要趁冰淇淋融化前抓紧时间合影！
新渡轮期间限定Duffy主题快船
由即日起至6月30日，新渡轮为旅客呈献全新「Duffy与好友主题快船」，成为首条航线连接中环6号码头至迪士尼码头，设有早晚各一班往返航次，分别由中环及迪士尼码头开出。游客可乘坐以香港迪士尼人气角色Duffy与好友为主题设计的特色快船，约30分钟即可由港岛直达香港迪士尼，并提供两种含香港迪士尼乐园门票的套餐。
套餐1
港币$710起(包含香港迪士尼乐园1日标准门票一张及「Duffy与好友主题快船」单程票)
套餐2
港币$1080起(包含香港迪士尼乐园1日标准门票一张, 香港迪士尼乐园美食餐券及「Duffy与好友主题快船」单程票)
中环6号码头启航时间：早上10时及晚上7时45分
迪士尼码头启航时间：早上11时30分及晚上9时30分
备注：2026年5月1日至5月4日期间，迪士尼码头尾班船的启航时间为晚上10时。