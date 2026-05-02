法国五月艺术盛事回归 重点节目一览

新一届香港法国五月艺术节又到啦！今届艺术节以「文艺再兴」为主题，将于五至六月盛大举行，部分节目展期延伸至七月，呈献逾百场节目，横跨画作、音乐、舞蹈、戏剧和美食等多元活动，非常精彩，趁着五一连假来港的家人们，绝不能错过这场艺术马拉松！
1. 沉浸式艺术展览
要数到今年最瞩目的重头戏，绝对是由康乐及文化事务署与法国五月艺术节共同主办，于香港文化博物馆举行的《香港赛马会呈献系列：邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现》展览。展览分为「邂逅蒙娜丽莎」及「文艺复兴的再现」两大核心部分，以达文西名作《蒙娜丽莎》为主轴，透过数位媒体、互动装置和光影投影等多重科技，打破画框的限制，为观众提供沉浸式体验。第二部分则回归到艺术的本源，展出多项由法国及义大利博物馆借出的28件珍贵展品，包括达文西的手稿和素描。此外，展览期间将会举办《达文西：世纪修复》纪录片免费放映会，带观众深入探索达文西旷世巨作《圣安妮》的修复过程。
日期：5月1日至7月27日
地点：香港文化博物馆一楼专题展览馆三、四及五
开放时间：
星期一、三至五10:00-18:00
星期六、日及公众假期10:00-19:00
星期二休馆（公众假期除外）
费用：免费
2. 比才《卡门》歌剧
由香港歌剧院与法国五月艺术节携手呈献，这次制作将经典歌剧名作《卡门》的故事背景，从西班牙移植到充满活力与变革的1970年代香港，展现独特的中西文化碰撞。由著名男高音莫华伦担任监制，以法文演唱，并附中英文字幕。加上华丽的布景与服装设计，唤起怀旧情怀！
日期：5月7日至10日
时间：19:30 PM（星期四至六）/14:30（星期日）
地点：香港文化中心大剧院
购票信息：香港歌剧院官方网站
票价：$1,280 / $1,080 / $880 / $680 / $480 / $280
3. 大型舞蹈诗
香港舞蹈团联手法国五月艺术节，呈献全新大型舞蹈诗《之间——吴冠中水墨行》，将中国画坛大师吴冠中笔下描绘的建筑风景与水墨哲思，转化为身体律动。节目由香港舞蹈团艺术总监杨云涛亲自编舞，更邀请知名创作歌手王菀之为节目创作音乐并作特别演出，同时联同来自法国的灯光设计师Dominique Drillot 与数码影像设计师 Sophie Laly进行跨国合作。
日期：5月22日至24日
地点：香港文化中心大剧院
票价：$1,080 (限量贵宾票) / $580 / $480 / $380 / $280 / $180
4. 针织艺术×法式嘉年华市集
与法国五月艺术节合作十年的D2 Place商埸，今年为大家带来「Mona Lisa and Her Adventures in Hong Kong」十周年庆典，活动结合了艺术展览及嘉年华元素。展览由本地针织设计单位－罗氏针织策划，以精湛工艺及针织技术，重新诠释达文西经典名作，巧妙地将法国艺术象征，融入港式生活日常。另外，商埸一期亦会举办一连三日的「法式嘉年华市集」，市集以蒙娜丽莎的香港冒险为主题，汇聚50个法式品牌及美酒佳肴，让大家尽情感受仿如身处巴黎的浪漫氛围！
法式嘉年华市集
针织艺术展
日期
5月8日至10日
5月8日至31日
地点
D2 Place一期2楼THE SPACE
D2 Place二期地下THE LOFT