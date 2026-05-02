法国五月艺术盛事回归 重点节目一览

新一届香港法国五月艺术节又到啦！今届艺术节以「文艺再兴」为主题，将于五至六月盛大举行，部分节目展期延伸至七月，呈献逾百场节目，横跨画作、音乐、舞蹈、戏剧和美食等多元活动，非常精彩，趁着五一连假来港的家人们，绝不能错过这场艺术马拉松！

1. 沉浸式艺术展览

要数到今年最瞩目的重头戏，绝对是由康乐及文化事务署与法国五月艺术节共同主办，于香港文化博物馆举行的《香港赛马会呈献系列：邂逅蒙娜丽莎．文艺复兴的再现》展览。展览分为「邂逅蒙娜丽莎」及「文艺复兴的再现」两大核心部分，以达文西名作《蒙娜丽莎》为主轴，透过数位媒体、互动装置和光影投影等多重科技，打破画框的限制，为观众提供沉浸式体验。第二部分则回归到艺术的本源，展出多项由法国及义大利博物馆借出的28件珍贵展品，包括达文西的手稿和素描。此外，展览期间将会举办《达文西：世纪修复》纪录片免费放映会，带观众深入探索达文西旷世巨作《圣安妮》的修复过程。