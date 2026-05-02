香港打折季杀到！ 崇光感谢祭4大宝藏店 女生必买清单

又到了半年一度瞩目购物盛事！今年5月崇光感谢祭（SOGO Thankful Week）正式敲响战鼓。今年以「40+1 喜悦加赏」为主题，规模更胜往年，两间分店优惠产品各有不同，无论是各大专柜护肤品、彩妆品都有，部分优惠组合更低至四折，主要集中在B1和G楼层，以下小编为大家盘点今季最值得入手的宝藏店，精致女生们火速出发扫货吧！ 崇光百货 铜锣湾店 崇光百货 启德店 地址 铜锣湾轩尼诗道555号 九龙启德协调道12号双子汇一期 营业时间 上午10时至晚上10时 上午11时至晚上9时

第一阶段 5月1日至17日（共17日） 第二阶段 5月18日至31日（共14日） 网店：https://www.sogo.com.hk/tc 日常保养－皇牌SK-II 又是大量入手SK-II的好时机！ SK-II推出多款限定优惠套装及货品，低至近半价即可入手。品牌的王牌神仙水精华，加入抗老成分，深层修护及强韧肌肤屏障，除了必买的「神仙水」，另有美白小灯泡精华，为夏日肌肤补光！

初老必备－雅诗兰黛 睡眠不足是不少现代人的通病，夜间护肤科研权威品牌雅诗兰黛，推出多款限定优惠套装，低至近半价即可重整修复肌肤。王牌精华融入独家专利成分三肽-32，较透明质酸细33倍，加倍滋润肌肤，医美疗程后亦适用。配搭专为亚洲女性而研创的轻盈面霜，能减淡细纹及具塑颜功效，全方位抵御初老迹象！

裸妆界天后－Laura Mercier Laura Mercier推出多款人氣皇牌優惠套裝，最高折扣低至55折，其中皇牌保濕蜜粉更可享買1送2，絕對是美妝迷入手的最佳時機。至荀套裝附送精美化妝袋，一袋即可變美出門！

Laura Mercier经典皇牌持久底妆套装HK$750(原价HK$1,375)

现场购物满额亦享多重限定礼遇，买满HK$1,200减HK$100、HK$1,500减HK$150、HK$2,000减HK$250、HK$3,000减HK$400，优惠层层叠加，不妨与亲朋好友夹单享尽最高折扣。 日系女生精选SUQQU 崇光感谢周年庆限定发售的初夏季彩妆系列「夏阳絮语」，与日本艺术画家通木菜菜绘女士以《梦中》画作携手打造，套装附增量版防晒日霜。