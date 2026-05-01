谁能拒绝这种香港限定惊喜？ TOMICA官方专卖店 解锁大男孩的终极浪漫

对于很多心里住着「小男孩」的游客来说，今年五一有一个地方绝对值得你专程去打卡——进驻海港城LCX的香港首间TOMICA官方专卖店「TOMICA STORE」。别以为这只是小朋友的玩具，在成年人的世界里，这叫「生活解压阀」，更是这个假期最具港味的纪念品。

海港城里的「微缩车库」 沉浸式感受收藏家的快乐

走进尖沙咀海港城，在一片琳琅满目的时装店中，你会被一面震撼视觉的赤红墙壁瞬间击中。店内设有气势十足的大型展示墙，汇聚了逾2,000辆TOMICA小车，这种整齐划一的视觉冲击力，随手一拍就是妥妥的朋友圈大片。