谁能拒绝这种香港限定惊喜？ TOMICA官方专卖店 解锁大男孩的终极浪漫

对于很多心里住着「小男孩」的游客来说，今年五一有一个地方绝对值得你专程去打卡——进驻海港城LCX的香港首间TOMICA官方专卖店「TOMICA STORE」。别以为这只是小朋友的玩具，在成年人的世界里，这叫「生活解压阀」，更是这个假期最具港味的纪念品。
海港城里的「微缩车库」 沉浸式感受收藏家的快乐
走进尖沙咀海港城，在一片琳琅满目的时装店中，你会被一面震撼视觉的赤红墙壁瞬间击中。店内设有气势十足的大型展示墙，汇聚了逾2,000辆TOMICA小车，这种整齐划一的视觉冲击力，随手一拍就是妥妥的朋友圈大片。
这家专卖店更像是一个微缩汽车博物馆，内部划分了多个内容丰富的主题区域：专为成年玩家而设的「TOMICA KIDULTS AREA」，让大家找回那份不被定义的热爱；「Recommended Corner」则展示了最新产品，让大家时刻走在收藏尖端；还有「TOMICA HISTORY AREA」展区，带大家回顾品牌的辉煌历史。这里不仅有合金小车，更有「Lifestyle Goods Corner」生活精品专区，餐具、文具及袋款等周边应有尽有，把品牌体验延伸到日常生活中。
全球首发与香港街景模型 收藏一份专属港味
TOMICA官方专卖店最懂游客的心，店内特别以香港城市街景模型打造展示区，呈现出熟悉而细腻的城市缩影，霓虹灯牌与穿梭的小车交织，情境感瞬间拉满。
更重磅的是，香港店将全球首发「BRAND STORE ORIGINAL Tomica PREMIUM NISSAN GT-R NISMO Special edition」！此外，「Japan Mobility Show 2025」的原创活动商品以及日本TOMICA Shop的原创限定商品也将同步发售。对于内地车友来说，以往只能看着照片眼馋的限定款，现在只要一张高铁票，就能在香港直接拿下，这种满足感无药可救。
期待拉满 2026冬季「TOMICA FACTORY」预告
如果这个五一玩得不够过瘾，那么备受期待的「TOMICA FACTORY」预计将于2026年冬季登场。届时，访客可以亲自挑选零件与颜色，打造专属的个人化车仔。这种亲手造车的互动体验，无疑是给所有玩家的一份终极礼物。
TOMICA BRAND STORE
营业时间: 周一至周五 11:00-21:00，周六至周日 11:00-21:30
地址: 香港九龙尖沙咀海港城海运大厦 OT G21-24 及 G39-42 号铺玩具“反”斗城内