重庆大厦食玩全攻略 在尖沙咀体验世界滋味

位于尖沙咀的重庆大厦，相信对于港剧影迷而言一定不会陌生，当年王家卫执导的《重庆森林》就是以此地作为原形。有人形容重庆大厦是「垂直地球村」，形象复杂、看似危险，却在短短几步之间充满了一国又一国的文化气息，语言、气味、肤色与宗教急速交错，在踏入重庆大厦的瞬间，彷佛离开了尖沙咀、离开了香港，踏进另一个平行世界。 重庆大厦于1960年代落成，地下与一楼主要是餐厅、找换店、小商铺，楼上则分布着大量宾馆、旅舍与少量住户，多年来一直是香港最具传奇色彩的建筑之一，今次就由小编带路，用对方式解锁重庆大厦的神秘。

必食推介 Paul’s Kitchen非洲特色菜式 位于重庆大厦小巷内的Paul’s Kitchen，主打非洲特色菜式，没有浮夸装修，却胜在环境干净味道独特、香料层次分明，店铺本由一对夫妇经营，丈夫非洲主厨已经逝世，妻子依然用心经营丈夫留下的心血，出品绝对有保证，是首次踏足重庆大厦觅食的不二之选。 必试非洲辣王鸡煲，酱汁浓郁但不死辣，入口带微甜与香料余韵，配上即点即制的烤饼，简单却极具满足感。Paul’s Kitchen更保留非洲烹调节奏与香料比例，适合想认真品尝非洲特色菜式的食客。

洗出灵魂的印度古法洗面服务 除了食，重庆大厦还藏着一些别处难寻的文化体验，其中最具特色的，莫过于印度古法洗面与洗头服务。这类服务多由南亚师傅主理，过程结合草本油、手技按摩与全面的洁面程序，强调完全放松与传统疗法。洗头时会全面的按摩脸和头皮，有助促进血液循环，洗面以天然材料擦抹，更会用擦出灵魂的力度，是难得遇上的刺激洗脸体验。 店铺环境简朴，但胜在真实与原始，是一种远离连锁美容院的另类体验，也让人从身体感受重庆大厦的文化底蕴。

过夜选择 重庆大厦你敢来住吗 不少港人都会提醒来港旅游的朋友要擦亮眼睛，千万不要贪便宜，一不小心租了重庆大厦内的宾馆，重庆大厦的住宿真的那么恐怖吗? 重庆大厦住宿一直以平价闻名，房间设计简单实用，只有基本生活用品，空间不大，干净程度很看运气，但胜在地点方便。基于大厦背景，比较建议男生入住。 入住前建议留意评价，选择较高楼层及管理较完善的宾馆。从住宿角度看，重庆大厦并不追求享受，而是一种极平价和感受超地道文化的停留方式。