香港治愈系漫游 在Chiikawa与哈利波特的奇幻世界里 开启极限可爱力暴擊

如果你最近的解压方式是躲在被窝里刷小八和乌萨奇的短视频，或者还在对着家里的衣柜幻想哪天能掉出一封霍格沃茨录取通知书，那么这个五一，香港已经为你准备好了最完美的「精神避难所」。我们要去捕捉那些藏在城市角落里的奇幻瞬间，开启一场由顶级IP联手打造的治愈之旅。
顶流小可爱降临 Chiikawa常设店强势登陆
提到最近社交平台的「流量王」，Chiikawa绝对是当之无愧的霸主。这三只小可爱不仅占据了我们的表情包，更成了无数打工人累了一天后的「电子布洛芬」。好消息是，内地粉丝们再也不用眼巴巴地盯着日本代购，或者担心高昂的转运费了，Chiikawa香港常设店已经正式登陆。走进这家店，首先迎接大家的就是那种让人瞬间卸下防备的软萌氛围。作为常设店，这里的诚意可谓直接拉满，不仅店面布置充满了动漫中的经典场景，甚至连货架的摆放都透着一种「请把我带回家」的呼唤。
最让人尖叫的，莫过于那些香港限定版公仔和挂饰。这次常设店特意推出了带有香港本土特色的限定款式，这种错过就不再有的特殊身份，简直是收藏控的死穴。除了限定款，这里还惊喜地重新发售了多款在日本早已断货的明星单品。无论是质感细腻的毛绒玩偶，还是适合挂在包包上随时发疯的乌萨奇挂饰，每一件都精致得让人想全款拿下。在这里逛一圈，大家会发现可爱真的是一种治愈生活的超能力，看着满墙圆滚滚的身影，出游的疲惫瞬间烟消云散。
「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」香港常设店详情
地点：旺角MOKO新世纪广场 地下店 MTR层M10号铺 二楼店 二楼L236号铺
营业时间 ：地下店 : 10:00- 21:00 二楼店 : 10:30- 21:30
魔法觉醒围方！Mahou Dokoro实境还原 在香港领取录取通知书
如果说Chiikawa是现实生活的治愈剂，那么位于大围围方的哈利波特Mahou Dokoro期間限定店，就是一场通往魔幻世界的华丽冒险。对于每一位哈迷来说，大围方这次的变身简直是大型圆梦现场。当你踏入这家店的瞬间，耳边仿佛响起了那首经典的电影主题曲。从那一刻起，大家不再是奔波于城市的游客，而是一名正在为新学期准备装备的霍格沃茨新生。
这家店最让人惊喜的是其沉浸式的购物体验。店内的装潢考究，处处透露着魔法世界的古朴与神秘。在这里，大家不仅能找到四大学院的经典周边，更能发现不少《怪兽与它们的产地》系列中的精致精品。特别是那些细节考究的魔法杖、学院风十足的文具，以及设计感极强的时尚配饰，每一件都让人感叹魔法永不落幕。而最值得入手的，莫过于那系列以「黄油啤酒」为灵感的周边产品。虽然不能真的喝上一杯，但那些带着浓浓复古气息的啤酒杯和相关配件，足以让你在朋友圈的打卡照中瞬间出圈。
Harry Potter - Mahou Dokoro 期间限定店
地址：新界大围车公庙路18号围方L4层 Kiosk 09
日期：即日起至2026年5月26日
营业时间：中午12时至晚上9时
场内同时设有Instagram互动活动，参加者只需追踪官方帐号 @harrypotter_jp_official，在帖文中发布现场相片并加入 #harrypotter 及 #mahoudokoro 标签，即可获得「25 Years of Magic - Butterbeer Season」香港期间限定纪念贴纸一张，属非卖品，数量有限，送完即止。此外，活动期间凡于店内单次消费满HK$400，即可免费获赠香港独家的霍格华兹学院新生主题印花帆布袋一个，同样送完即止。