香港治愈系漫游 在Chiikawa与哈利波特的奇幻世界里 开启极限可爱力暴擊

如果你最近的解压方式是躲在被窝里刷小八和乌萨奇的短视频，或者还在对着家里的衣柜幻想哪天能掉出一封霍格沃茨录取通知书，那么这个五一，香港已经为你准备好了最完美的「精神避难所」。我们要去捕捉那些藏在城市角落里的奇幻瞬间，开启一场由顶级IP联手打造的治愈之旅。

顶流小可爱降临 Chiikawa常设店强势登陆

提到最近社交平台的「流量王」，Chiikawa绝对是当之无愧的霸主。这三只小可爱不仅占据了我们的表情包，更成了无数打工人累了一天后的「电子布洛芬」。好消息是，内地粉丝们再也不用眼巴巴地盯着日本代购，或者担心高昂的转运费了，Chiikawa香港常设店已经正式登陆。走进这家店，首先迎接大家的就是那种让人瞬间卸下防备的软萌氛围。作为常设店，这里的诚意可谓直接拉满，不仅店面布置充满了动漫中的经典场景，甚至连货架的摆放都透着一种「请把我带回家」的呼唤。