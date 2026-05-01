五一出片天花板！启德两大限定快闪店 G-DRAGON X OXFORD香港快闪店 agnès b. 巴黎喷泉花海 一站式解锁港式生活美学

今年五月，启德天玺·天Mall与The Twins双子汇二期「三道 SNDO」同步上演两场风格迥异却同样精采的主题活动。无论是热衷于韩流文化的潮流达人，还是向往法式优雅的生活家，这里都能满足大家对「港式生活美学」的所有想象。 走进GD的创意宇宙 小雏菊积木亚洲首发 韩流巨星G-DRAGON（权志龙）不仅是舞台上的王者，更是引领全球审美的艺术先锋。这一次，GD亲自操刀设计，将其主理的品牌PEACEMINUSONE与韩国知名积木品OXFORD 联名，打造出「PEACEMINUSONE X OXFORD【818 BLOOM BY G-DRAGON POPUP STORE @HONG KONG】」全港首家授权限定快闪店。

这场备受瞩目的活动将于5月1日至17日在天玺·天Mall强势登陆。现场最震撼的莫过于两大沉浸式打卡空间：一面充满视觉张力的巨大黄色圆形积木墙，以及一座像素风格的巨型雏菊艺术装置。这朵象征着「绽放、新生与希望」的小雏菊，正是 GD 艺术世界的图腾。 如果大家想把这份艺术带回家，那就要拼手速了。早前在韩国3小时便被抢购一空的「818 BLOOM」小雏菊积木礼盒，这次在香港站仅限量供应3,000盒。积木延续了品牌标志性的「缺角」花瓣设计，将「和平的乌托邦」与「现实的矛盾」完美交织，传递出「在不完美中寻找完美」的深刻哲学。此外，现场还会贩卖环保袋、手帕及笔记簿在内的三款限定周边，设计简约高级，印有「ACT NOW FOR A PEACEFUL WORLD」的标语。最让粉丝尖叫的惊喜是，活动期间在现场完成任务，还有机会获得GD的亲笔签名纪念品！

天玺·天 Mall独家「PEACEMINUSONE X OXFORD【818 BLOOM BY G-DRAGON POPUP STORE @HONG KONG】」香港快闪店 日期：2026年5月1日至17日 地点：天玺·天Mall B1层 时间：12:00 – 20:00 邂逅巴黎秘境 在闹市中享受法式「松弛感」 为响应「法国五月艺术节」，三道SNDO与法国经典品牌agnès b.连手呈献「Balade dans le Jardin」（花园漫步）主题活动。

以过千朵来自世界各地的鲜花及植物于中庭打造出一个充满 诗意的巴黎花漾秘境

商场中庭被装扮成了充满诗意的巴黎花漾秘境，过千朵来自世界各地的鲜花围绕着古典喷泉绽放。这里有复古的绿色花店、法式街头咖啡吧，甚至还有巴黎街头经典的广告柱与复古花车。大家可以随意坐在木制野餐桌旁，点一杯由台湾咖啡大师比赛冠军林东源调配的「熏衣草云沫咖啡」，配上一份宛如红玫瑰般的「桂花香桃焙茶蛋糕」，在闹市中偷得浮生半日闲。 对于喜爱香气的游客，agnès b.全港首家概念店还会在此首发《Le Parfum 巴黎金韵》与《L’Eau 晨光絮语》香水系列。这两款香水承载着设计师 Agnès 女士儿时的回忆，瓶身设计简约优雅，购买指定容量还能获赠印有花卉摄影作品的限量版竹制折扇。

agnès b.概念店首发 ▪ 《Le Parfum 巴黎金韵》与《L’Eau 晨光絮语》香水系列