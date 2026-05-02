一起去青山做院友吧！

港人常挂在口边的：「返（回去）青山啦你！」的青山，到底在哪？是什么好地方要一齐回去了？今次就让小编带大家一齐去青山做院友吧！ 其实青山是一所精神病院，是香港历史最悠久的精神科专科医院，坐落于屯门区。这家医院对公众而言比较难进入，但内设精神健康体验馆现可供预约参观，以更生动有趣的方式向大众推广精神健康知识，来打破社会对精神疾病的偏见与污名。

带起手带 全方位体验病人感受 体验馆规模不算太大，大约10分钟就走完，但真的建议逐个展区细味！体验馆一共有5个展区，包括时光隧道、脑海导航、复康新知、全人健康及思觉交流，并提供VR体验，让大家亲身感受各个精神病的日常病征，深度体验精神病患者的真实感受，走进他们的内心世界。 走进体验馆，先一人一条模拟的「病人手带」，瞬间将大家拉入精神疾病患者的视角。第一个展区「时光隧道」以大量珍贵文物与历史图片，真实再现了香港精神科的转变。紧随其后的「脑海导航」展区，则借助脑科学前沿成果，清晰展示抑郁症、思觉失调等疾病的生理基础，其实精神疾病并非「性格软弱」或「想不开」，而是大脑功能异常导致的真实疾患。与此同时，「复康新知」与「全人健康」两个展区则提供了大量实用信息，介绍药物治疗、心理社会疗法、正念减压等多元化复元路径，可见展区一步步折开大众迷思。

VR体验及复元者分享让偏见瞬间瓦解 在全馆最受欢迎的「征状体验室」，参观者将戴上VR眼镜，感受思觉失调患者及躁郁症患者的日常会出现的幻觉及幻听，身临其境的恐惧，让大家真正理解了患者为何会出现「异常行为」。 体验馆的另一大创新，就是有曾经罹患精神疾病的康复者分享道发现病情的情况、治疗过程以及复原后的生活，让他们愿意站在这里为大家分享的动力，就是要告诉大家，康复是真实可能的。 精神健康体验馆 目前展馆逢星期一、三、四及六（公众假期除外）接待团体与个人，每节时段限额50人，需提前透过官网预约。

香港唯一的青花瓷窑址？在大埔山上的博物馆 提到青花瓷，大家第一个想到的就是景德镇。但如果说，香港也曾经有出产过青花瓷到海外，大家相信吗？它就位于大埔的碗窑展览！今天就带大家一起揭开香港唯一青花瓷窑址的神秘面纱！ 从「海滨瓷都」到熄火停产 碗窑的历史可追溯至明代，由文氏、谢氏家族开始经营。在清初更曾一度荒废，但后来马氏族人接手后再次兴旺，年产瓷器一度高达四十万件，产品还营销到江门一带，因而获得「海滨瓷都」的美誉。可惜后来因竞争激烈，最终在1932年停产。

旧校舍摇身一变成博物馆 碗窑展览的位置很特别，它是由上碗窑村两间空置学校课室改建而成，旁边就是供奉陶瓷业守护神的法定古迹——樊仙宫。踏入展馆，就有立体模型展示大埔风景，及介绍陶瓷工业的兴衰史。展馆规模虽然不大，但五脏俱全，值得慢慢细味。 触得到的历史 亲眼见证青花魅力 展馆内除了有地形模型，标示矿坑、水碓作坊、龙窑等遗址位置，更展出大量在遗址出土的明清两代文物。 这些文物多为碎片，但上面的精美花纹如花鸟虫鱼、山水人物依然清晰可见，彷佛还能想象当年工匠的精湛手艺。展览还会介绍1995年与1999年的两次重大考古发现，以及当年的烧制工序和工具，从采矿到入窑，一步步拆解制瓷的奥秘。