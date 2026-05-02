不一样的「港式」手信推介 8款香港怀旧零食 全是儿时的「香港味道」

对不少游客来说，来香港必买的手信，往往离不开蛋卷、老婆饼、曲奇或蝴蝶酥；但在本地人心目中，真正代表香港味道的，却是藏在街坊士多与便利店货架上的那些小零食。一包零食，或许只值几块钱，却承载着几代港人的成长记忆。这些陪伴学生时代的怀旧滋味，至今依然买得到，而且价钱依旧亲民，才是最贴地的香港日常。 1) Orion鱼仔饼 空心薄身的脆饼，制成鱼、海豚、海星等海洋生物造型，轻轻一咬就「咔嚓」碎开，口感非常酥脆，其中烤鸡味、紫菜味更是经典口味。

Orion鱼仔饼

2) 时兴隆芝士圈 时兴隆芝士圈看似平平无奇的膨化小圈，一口咬下却满是咸香浓郁的芝士味。每拿一块芝士圈，手指总会沾上一层橙色芝士粉，重点是把指尖也一并舔干净。

时兴隆芝士圈

3) MAMEE 妈咪面 虽然MAMEE妈咪面源自马来西亚，但亦是不少港人的童年回忆。最吸引之处，是需要在吃之前把面饼捏碎，再倒入特定调味粉，然后把包装封好用力摇匀，便可开吃！

MAMEE 妈咪面

4) Meiji 欣欣杯（可选巧克力/草莓） 香脆的棒状饼干条，配上浓郁的朱古力酱或草莓酱，主打「沾着吃」的乐趣。每吃一条，都可以自行控制沾多少酱，满满的仪式感！

Meiji 欣欣杯

5) Meiji 朱古力橡皮糖 外层是顺滑朱古力，内里包着青提或草莓味橡皮糖，放入口先尝到朱古力的甜味，当朱古力溶化后，便可以吃到水果味橡皮软糖。

Meiji 朱古力橡皮糖

6) Baby Star 童星点心面 把公仔面变成即开即食的零食，与妈咪面不同，童星点心面不用自行捏碎、额外加入调味粉。除了经典的炒面味、鸡肉味，后期亦推出了例如大阪口味，以及宽面版本。

Baby Star 童星点心面

7) Delfi 薄荷朱古力豆 外层是薄荷朱古力，内里裹着脆米球，吃起来有明显的层次感。想要口感更佳，不妨放进雪柜一会儿再吃！

Delfi 薄荷朱古力豆

8) 时兴隆粟米卷 时兴隆粟米卷是不少香港人从小吃到大的零食之一，口味包括辣味、咖喱味和芝士味。入口香脆酥松，咬下去会发出「嗦嗦」声。不但有单包装口味，亦有三款口味混搭的优惠包，适合与朋友一人一包分着吃。

时兴隆粟米卷