想要真正认识一座城市 不妨从了解它的历史开始 「香港故事」带大家一秒走进港产片片场！

想读懂香港，其实不用问豆包，也不用上百度，只要预留约两小时，走进香港历史博物馆的「香港故事」展览，沿着时间线走一圈，就能把这座城市的历史变化看得一清二楚。展览围绕「同根同源」、「中西汇流」、「共赴国难」及「国际都会」四大主题，不但汇集逾2,800件珍贵展品，更高度还原1930年代香港街景，边看边影，打卡位多到绝对会拍到手软！
3大必看！
必看一｜「同根同源」看懂香港从哪里来
「香港故事」用清晰的时间顺序，记录了香港由早期先民走向现代都市的发展历程。展览亦设有不同时期的历史文物，包括彩陶、白陶、牙璋等，搭配场景还原与多媒体展示，让大家更深入了解中华文明，直观感受香港历史的变化。
必看二｜了解中西文化的结合
香港曾经历过百年的英殖时期，深受西方文化影响，但同时也保留了深厚的中华文化根基。「中西汇流」展区呈现了老香港街景、近代建筑模型，以及不同时期的生活用品，清楚展示中西文化的结合，逐渐形成今天独有的城市面貌。
必看三｜战火下的香港故事
展览特设抗战相关展区，透过实物展示与场景还原，重现多段重要历史时刻，包括1931年的「九一八事变」以及1941年的「香港保卫战」，让观众感受香港与国家同呼吸、共命运的历史瞬间，也看见危难时刻所展现的民族大义。
推荐5个必影打卡位！
有看港产片的朋友们有福了！因为除了沉浸式了解香港历史，「香港故事」展也是个很好拍的地方。随走随拍都很有感觉，轻松拍出充满年代感的照片。
香港历史博物馆
「香港故事」展览
展期：2026年4月1日起
免费入场
（以上均为网络图片）