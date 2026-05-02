想要真正认识一座城市 不妨从了解它的历史开始 「香港故事」带大家一秒走进港产片片场！

想读懂香港，其实不用问豆包，也不用上百度，只要预留约两小时，走进香港历史博物馆的「香港故事」展览，沿着时间线走一圈，就能把这座城市的历史变化看得一清二楚。展览围绕「同根同源」、「中西汇流」、「共赴国难」及「国际都会」四大主题，不但汇集逾2,800件珍贵展品，更高度还原1930年代香港街景，边看边影，打卡位多到绝对会拍到手软！

3大必看！

必看一｜「同根同源」看懂香港从哪里来

「香港故事」用清晰的时间顺序，记录了香港由早期先民走向现代都市的发展历程。展览亦设有不同时期的历史文物，包括彩陶、白陶、牙璋等，搭配场景还原与多媒体展示，让大家更深入了解中华文明，直观感受香港历史的变化。