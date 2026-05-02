第一次来香港夜生活怎么玩？ 6大微醺推荐 帮你踩好点了

如果你以为香港晚上只有维港夜景，那真的低估了香港。真正的香港，是从夜生活开始！这次帮大家整合了多间微醺不踩雷路线，不管是第一次来香港、还是想体验本地人夜生活，都可以直接抄！
【微醺篇】
Quinary
‧中环苏豪荷李活道56至58号地铺
‧港铁上环站A2出口，步行约8分钟
‧推荐Cocktail：Earl Grey Caviar Martini
招牌Earl Grey Caviar Martini将茶香与酒结合，杯顶覆盖一层细致泡沫，呈现出强烈的视觉层次感。入口先是带有伯爵茶香气的泡沫作为前调，其后转为接骨木花香的伏特加基调，酸甜度刚刚好。
ARGO
‧中环金融街8号香港四季酒店大堂
‧港铁香港站E2出口，步行约6分钟
‧推荐Cocktail：BROTH & SOUL
一坐下，先是每人一杯Welcome drink 小熊软糖香槟，非常适合打卡！至于，BROTH & SOUL则是与人气火锅店共同创新，以火锅文化为灵感，将蕃茄、火锅底料、牛肉干及搭配伏特加，麻麻辣辣，挺值得一试！
Bar Leone
‧中环必列者士街11至15号地铺
‧港铁上环站A2出口，步行约9分钟
‧推荐Cocktail：Olive Oil Sour
招牌酒款Olive Oil Sour走微甜微酸路线，入口顺滑易饮。酒中加入优质特级初榨橄榄油，并以威士忌及白兰地为基酒，搭配柠檬汁、蜂蜜与蛋白，让整体口感细腻而富层次感。
Penicillin
‧中环荷李活道23号金珀苑地库
‧港铁香港站C出口，步行约8分钟
‧推荐Cocktail：ONE PENICILLIN, ONE TREE
结合白朱古力威士忌、草苺元素及椰子风味，入口清新顺滑，气泡轻盈。前调以草苺甜香为主，随后带出淡淡话梅风味，并以冷冻牛油果作为冰块，呈现清新而具层次的果香风格。
Orchard
‧中环结志街28号地铺
‧港铁上环站A2出口，步行约6分钟
‧推荐Cocktail：Orchard Sour
以德国梨子烈酒为主调，结合梅酒及姜汁蜂蜜柠檬，并覆上羊奶芝士奶盖，最后洒上青柠皮提香。酒体果香清新，芝士奶盖质感绵密。整体风味虽属浓郁，但不会死甜，入口顺滑易饮。
On the hill coffee bar
‧中环荷李活道10号大馆15座E仓地铺
‧港铁香港站C出口，步行约8分钟
‧推荐Cocktail：Celtic Perk
Celtic Perk以季节咖啡结合爱尔兰威士忌与忌廉，上层覆以厚实奶油，入口温润顺滑，带谷物与榛果香气，尾韵透出淡雅花香与原木调性。酒吧隐身于大馆其中一个监仓改建空间，保留原有间隔结构，拍照打卡超出片！
（以上均为网络图片）