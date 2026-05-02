感受闹市中的烟火气 走进庙街 体验最真实的「香港夜生活」！

提到香港夜生活，很多人会想到兰桂坊、酒吧街，但如果想看一点更贴近本地人生活的夜色，不妨到油麻地庙街逛一逛！夜晚一到，街上灯泡亮起，小贩开档，食物香味四散，整条街一下子热闹起来。对不少第一次来港的旅客来说，庙街绝对是最有「港味」的一站。 📜庙街的历史 庙街因为附近的油麻地天后庙而得名。早年这一带靠近码头，是渔民和基层市民聚集的地方。随着城市发展，街道慢慢出现夜间摆档，久而久之，形成了现在的夜市。在八、九十年代，庙街经常出现在港产电影里：霓虹灯招牌、算命摊、大排档，都是旧电影中很具代表性的画面，也让庙街成为「老香港」的象征之一。

📍邻近地标：油麻地天后庙、弥敦道 🚇前往方法：港铁佐敦站A出口 / 油麻地站 A2 出口，出站后步行数分钟即可到达。 ⏰几点去最好？ 6pm后：摊位开始陆续开档｜8pm至10pm：最热闹时段｜10pm后：人潮稍减，适合慢慢逛 🍢庙街必吃清单 来庙街，当然就是要放纵的吃！

炸大肠

炸大肠：把猪大肠炸至香脆，吃的时候可配辣酱或甜酱，是不少港人宵夜必点，很常被形容「只有零次和无数次」！

煎酿三宝

煎酿三宝：把鲮鱼肉或猪肉馅酿在豆腐、茄子、青椒、红肠等食材里，煎熟后再淋上特制酱油。外脆里嫩，香气扑鼻。 咖喱鱼蛋：港式夜市标配，虽然只有小小一串，却很入味又弹牙。 碗仔翅：用粉丝、冬菇、鸡丝等材料煮成浓稠汤羹，吃的时候会加胡椒和红醋提味。虽然名字有「翅」，但其实是不含鱼翅的喔！ 牛杂：用牛肚、牛筋、牛腩等部位，加入香料慢火卤煮，味道浓浓、口感软糯。通常一碗就能吃到多种部位，绝对是重口味首选！ 🛍️特色手信摊档

除了吃，庙街也有特色摊档适合慢慢逛，每一摊均充满「挖宝感」！

特色手信摊档

‧老香港风格的小摆设、钥匙圈 ‧印有港式文字的T恤、帆布袋 ‧平价饰品、小皮具、二手小物 部分摊位可以微议价，而且不少摊主懂普通话，沟通不难。 🔮霓虹灯下的「神秘」感 庙街另一特色，是夜晚出现的玄学摊档。除了热闹的美食摊位，还会看到一排排算命看相、塔罗占卜的摊位。不只是游客，有些本地人也会来看看运势，包括：爱情、事业、学习、财运、起名、流年运程等。高峰时段（7至9时）前来，甚至需要排队等候。如果不想等，可以先吃完宵夜，再晚一点回来看看！

📸最佳打卡位推介 每处电影感都很强！