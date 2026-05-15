新華旅遊 帶大家全方位體驗韓國之美

初夏來臨，想趁著天氣變得炎熱前來個即興出遊、放鬆身心？今個夏天新華旅遊推出多個韓國快閃團，以超值價錢，玩盡韓國最新、最潮景點！特別喜愛韓國文化的大家絕對不容錯過！

快閃首爾激玩220米懸空吊橋 橋村炸雞旗艦店奢華開餐

人在韓國，當然要化身韓劇主角，踏上全長220米的首爾近郊最長「馬場湖水吊索橋」，在湖光山色上浪漫地凌空漫步；再走進融合韓西美學的「碧草池樹木園」，於1,400多種花草間留下韓式倩影。行程更特別包入場登上「G-Tower觀景台」，將松島美景盡收眼底。

來韓國最重要一定是食炸雞吧！特別安排到超人氣梨泰院橋村炸雞旗艦店享用炸雞套餐，更包品嘗米芝蓮推介的百年參雞湯。快閃首爾，就是如此快樂！