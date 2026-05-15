新華旅遊 帶大家全方位體驗韓國之美

初夏來臨，想趁著天氣變得炎熱前來個即興出遊、放鬆身心？今個夏天新華旅遊推出多個韓國快閃團，以超值價錢，玩盡韓國最新、最潮景點！特別喜愛韓國文化的大家絕對不容錯過！
快閃首爾激玩220米懸空吊橋 橋村炸雞旗艦店奢華開餐
人在韓國，當然要化身韓劇主角，踏上全長220米的首爾近郊最長「馬場湖水吊索橋」，在湖光山色上浪漫地凌空漫步；再走進融合韓西美學的「碧草池樹木園」，於1,400多種花草間留下韓式倩影。行程更特別包入場登上「G-Tower觀景台」，將松島美景盡收眼底。
來韓國最重要一定是食炸雞吧！特別安排到超人氣梨泰院橋村炸雞旗艦店享用炸雞套餐，更包品嘗米芝蓮推介的百年參雞湯。快閃首爾，就是如此快樂！
首爾 超值快閃４天團
旅遊團號：KKEE04SM
團費：$1,599起
保證成團：23/5、18/6
查詢電話：2722 2888 (新華旅遊)
孝敬父母之選！ 慢遊復古開港場 享米芝蓮及藍絲帶雙重饗宴
在父母親節還沒有好好安排活動孝敬父母的子女們，補救機會來了！新華旅遊特別策劃的「花漾韓國5天之旅」，美食美景全都有，更有父母親節回饋減省$888！
日間行程悠閒精采，抵達即乘坐懷舊復古電動車慢遊「開港場街」，為長輩著想免去徒步勞累，輕鬆重溫1883年的浪漫。更會遊覽韓國最大宮殿，在百花盛開的「景福宮」中漫步打卡。
餐食更是星級享受，安排品嘗「藍絲帶」鮑魚鍋飯、米芝蓮「百年」人參雞湯，以及澎湃時令海鮮鍋，全程大飽口福！指定日子出發再度升級入住五星級酒店，孝敬父母的完美機會。
花漾韓國．父母親節限定5天之旅
旅遊團號：KKSO05SM
團費：$1,511起(原價值$2,399起)
保證成團：19/5、21/5、28/5、
2/6、10/6、15/6、21/6、24/6、30/6
查詢電話：2722 2888 (新華旅遊)
探索鐵原玄武岩秘境 激玩首爾熱搜聖水洞
追求玩盡韓國新地標與嘗遍在地美食？新華旅遊的「韓國鐵原極級河川美景5天團」，保證絕無自費、不用團體餐廳，帶來最道地的韓式旅行體驗。
行程直奔UNESCO世界地質公園，包門票踏上「鐵原漢灘江SKY WALK吊橋」，俯瞰54萬年前大自然鬼斧神工的玄武岩柱狀節理，感受極致的河川震撼。隨後走進韓國SKY三大名校之一的「延世大學」，打卡最美百年歐陸古風校園，並朝聖人氣購物地標「聖水洞」與新潮景點「首爾市政廳」。晚上保證連住兩晚仁川海景房及兩晚首都圈優質酒店，由內至外享受高規格待遇。
韓國鐵原極級河川美景、韓食五天團
旅遊團號：KKCC05SM
團費：$1,399起
保證成團：18/5、26/5、9/6、13/6、22/6
查詢電話：2722 2888 (新華旅遊)