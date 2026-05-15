塞外驚喜發現 橫跨草原大漠的洗禮

一直對塞外的遼闊心生嚮往，趁著直航之便，終於能親自站在那片地平線上，感受內蒙特有的壯麗風光與人文溫度。

入住希拉穆仁草原與絲路夢郡酒店的一場邂逅。清晨推窗，映入眼簾的是觸手可及的無垠綠浪。更驚艷的是體驗系留熱氣球飛行，隨著熱氣球緩緩升空，由高處俯瞰草原如絲絨地氈般鋪開，那份磅礴感非筆墨所能形容。在蒙古族隆重的迎賓儀式下，換上一襲地道蒙古服在青草地間信步而行，生活節奏隨即慢了下來。

走進響沙灣，坐上沙漠纜車俯瞰起伏的金沙浪濤，乘衝浪車在沙脊上飛馳，漫步於連綿沙丘間，微風拂動細沙，經歷種種不同體驗，每一刻都讓感官充滿震撼。