塞外驚喜發現 橫跨草原大漠的洗禮

一直對塞外的遼闊心生嚮往，趁著直航之便，終於能親自站在那片地平線上，感受內蒙特有的壯麗風光與人文溫度。
入住希拉穆仁草原與絲路夢郡酒店的一場邂逅。清晨推窗，映入眼簾的是觸手可及的無垠綠浪。更驚艷的是體驗系留熱氣球飛行，隨著熱氣球緩緩升空，由高處俯瞰草原如絲絨地氈般鋪開，那份磅礴感非筆墨所能形容。在蒙古族隆重的迎賓儀式下，換上一襲地道蒙古服在青草地間信步而行，生活節奏隨即慢了下來。
走進響沙灣，坐上沙漠纜車俯瞰起伏的金沙浪濤，乘衝浪車在沙脊上飛馳，漫步於連綿沙丘間，微風拂動細沙，經歷種種不同體驗，每一刻都讓感官充滿震撼。
人文景觀同樣扣人心弦，由氣勢磅礴的成吉思汗陵，到令人肅然起敬的雲岡石窟，佇立於千年石像之下，那份穿越時空的歷史厚重感撲面而來，確是不枉此行。
旅途中最意想不到的驚喜，是親手從「水龍頭」打出溫熱牛奶，感受到的不只是新鮮，更是一份純粹的牧民生活意趣。再配上哈素海如畫般的湖光山色，讓整趟體驗層次分明，既有大開大合的壯闊，也有溫潤如水的平靜。
大航假期這次所呈現的塞外風情，那份體面與自在的節奏，讓這段邊塞情懷變得更加深刻，值得親身去領略。
團號：CHET08B
團費： $5,999起
已成團：28/5、4/6、11/6、18/6、25/6、2/7、9/7、16/7、23/7、30/7、6/8、13/8、20/8、27/8、3/9、10/9、17/9、24/9
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