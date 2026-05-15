永安旅遊：東京迪士尼、Mother牧場6天樂園【期間限定】 2晚東京迪士尼園區酒店+Green Base Glamping豪華帳篷露營 東京迪士尼樂園/迪士尼海洋、富士山五合目、忍野八海

永安旅遊帶大家走入大自然，於東京近郊大玩日本Glamping，體驗在鹿野山森林下的牧場內露營的感覺！特別安排入住距離Mother牧場僅10分鐘車程的豪華Green Base Glamping觀景圓頂帳篷！配備高品質床鋪、空調、酒店式沐浴及露營裝備設施。早上可以在帳篷或在寬敞的草坪上享用牧場特製的三文治早餐盒及無限量供應的熱狗。晚上有專人預備食材，讓大家在帳篷前的燒烤區，享受私人BBQ燒烤。

擁有遼闊青蔥草原的Mother牧場，不但可近距離親親羊駝、綿羊、兔仔、天竺鼠、水豚等可愛動物；每逢夏天，品種名為「桃色吐息」的桃色牽牛花盛放，與晴天的湛藍形成強烈對比，令人心曠神怡。