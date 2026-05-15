永安旅遊：東京迪士尼、Mother牧場6天樂園【期間限定】 2晚東京迪士尼園區酒店+Green Base Glamping豪華帳篷露營 東京迪士尼樂園/迪士尼海洋、富士山五合目、忍野八海

永安旅遊帶大家走入大自然，於東京近郊大玩日本Glamping，體驗在鹿野山森林下的牧場內露營的感覺！特別安排入住距離Mother牧場僅10分鐘車程的豪華Green Base Glamping觀景圓頂帳篷！配備高品質床鋪、空調、酒店式沐浴及露營裝備設施。早上可以在帳篷或在寬敞的草坪上享用牧場特製的三文治早餐盒及無限量供應的熱狗。晚上有專人預備食材，讓大家在帳篷前的燒烤區，享受私人BBQ燒烤。
擁有遼闊青蔥草原的Mother牧場，不但可近距離親親羊駝、綿羊、兔仔、天竺鼠、水豚等可愛動物；每逢夏天，品種名為「桃色吐息」的桃色牽牛花盛放，與晴天的湛藍形成強烈對比，令人心曠神怡。
保證連續2晚入住東京迪士尼園區的東京灣Sheraton Grande或Grand Nikko酒店，充裕時間暢玩東京迪士尼樂園及海洋(包全日任玩套票及迪士尼度假區單軌電車周遊券)，更會包入場Sanrio Puroland，尋找童真與卡通人物近距離見面，定會樂而忘返！
登上河口湖人氣景點「富士山五合目」，近距離眺望富士山頂，幾乎伸手可及，感受其磅礡的氣勢。再參觀日本名水百選之一的忍野八海，可欣賞富士山下的湧泉秘境。池水波光粼粼，秀麗的田園風光，古樸寧靜的小鎮氛圍。
在6月20日至7月15日出發更會到訪於大石公園及八木崎公園的河口湖薰衣草祭。
永安旅遊
團號：AJTDS06U
團費：$9,699
查詢電話：2928 8882