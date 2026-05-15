【震撼視覺體驗】長隆3D鯨鯊驚艷全港 創意廣告喚醒香港魅力

以前看紐約時代廣場或東京新宿的裸眼3D廣告，總覺得那種「破屏而出」的高科技感很遠？現在，這股全球潮流正式登陸香港！長隆度假區在銅鑼灣SOGO外牆大電視投放的巨型裸眼3D廣告，簡直成為了這座購物天堂的新名片。
裸眼3D廣告中的鯨鯊與虎鯨動作靈動，連光影折射都極逼真。牠們在深藍海水中暢游，然後猛然衝出螢幕，那種「近在咫尺」的錯覺完全不需要3D眼鏡！這份突破框架的立體感與未來感不但讓路人紛紛駐足打卡，更打破了傳統廣告的限制，其沉浸感及視覺衝擊力為鬧市注入了驚喜和未來感。
成功的裸眼3D廣告對香港帶來不少正面影響。作為國際購物天堂，長隆廣告的「引流效應」成功吸引更多市民和遊客停留，帶動週邊商圈消費，為本地商戶注入活力。優化城市景觀同時更讓國際目光再次聚焦香港，重拾「東方之珠」的創新時尚魅力。
在AI盛行之際，長隆仍堅持採用香港本土創作，聘請著名香港3D團隊日以繼夜打造認真裸眼3D廣告，讓大家看著這充滿生命力的廣告時，也感覺到想要出發旅行的心正蠢蠢欲動！現在正是計劃一場長隆度假之旅的最佳時機。長隆度假區推出最新酒店優惠，入住酒店送早餐。清遠長隆度假區更加有三日兩夜套餐買兩大送一小優惠。
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