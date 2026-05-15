【震撼視覺體驗】長隆3D鯨鯊驚艷全港 創意廣告喚醒香港魅力

以前看紐約時代廣場或東京新宿的裸眼3D廣告，總覺得那種「破屏而出」的高科技感很遠？現在，這股全球潮流正式登陸香港！長隆度假區在銅鑼灣SOGO外牆大電視投放的巨型裸眼3D廣告，簡直成為了這座購物天堂的新名片。

裸眼3D廣告中的鯨鯊與虎鯨動作靈動，連光影折射都極逼真。牠們在深藍海水中暢游，然後猛然衝出螢幕，那種「近在咫尺」的錯覺完全不需要3D眼鏡！這份突破框架的立體感與未來感不但讓路人紛紛駐足打卡，更打破了傳統廣告的限制，其沉浸感及視覺衝擊力為鬧市注入了驚喜和未來感。