南台灣夏季最強盛典 台南女兒強勢回歸

夏日熱浪席捲而來，南台灣亦迎來最受矚目的年度音樂盛事:高雄啤酒音樂節！今年活動將於7月3日至7月5日，連續三天在高雄夢時代正對面廣場盛大舉行，今年主辦單位誠意滿滿，請來南韓全能天王RAIN、雙人組合FLARE U、Kimberley陳芳語及高爾宣OSN等多位人氣偶像及團體。而當中最令人驚喜的，絕對是韓國女團Twice成員周子瑜震撼登場！子瑜首度以SOLO形式參與台灣的音樂節演出，更被粉絲視為別具意義的家鄉舞台里程碑。預計將吸引數以萬計的樂迷齊聚港都。

屬於台灣的獨特微醺慶典

高雄啤酒音樂節不只是一場單純的演唱會，它將「啤酒、音樂、美食、避暑」四大元素融合，建構出南台灣專屬的夏季微醺慶典。

今年更設有「啦啦隊女神見面會」，人氣韓籍啦啦隊員李雅英與李珠珢將於7月3日至7月4日兩天連續現身。現場除了主舞台的精彩演出，更規劃了充滿科技感的電音舞台，並攜手眾多知名啤酒品牌打造互動風格主題館。此外，活動亦結合高雄在地的下酒菜美食市集，讓參與民眾可以一邊暢飲冰涼啤酒、品嘗港都限定美食，一邊在港風吹拂下享受音樂。