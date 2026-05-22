維達全新寵物護理系列 給家中毛孩滿分呵護

清潔是照顧毛孩的重要一環，香港No.1紙巾品牌*維達將日常護理產品，延伸至寵物專用範疇，推出全新「維達Pawz寵護系列」，產品獲香港獸醫診所推薦^，採用寵物友善配方，通過香港SGS皮膚科測試及榮獲德國Dermatest認證+，包括寵物純水濕紙巾及寵物抑菌尿墊，讓寵物家長於日常照顧毛孩時更安心和放心，陪伴牠們健康快樂成長。
*根據尼爾森2017年7月至2025年6月全港廁紙及軟包裝紙巾零售調查報告(©2025 NielsenIQ版權所有)
^香港獸醫診所集團Pet Space推薦
+榮獲德國Dermatest皮膚科Excellent認證，適用於寵物純水濕紙巾
維達Pawz寵物純水濕紙巾 (40片裝-約20x30cm)
當中維達Pawz寵物純水濕紙巾採用特大尺寸，一張即可抹乾淨全身，配合珍珠壓紋，溫和清潔，加上7重淨化RO純水，寵物親膚配方，安全無添加*，適合清潔寵物面部、手腳及身體。
*無添加酒精、熒光劑、甲醛、香精、 CIT/MIT 、重金屬、木糖醇
維達Pawz寵物抑菌尿墊 (50片裝-M碼60x45cm)
而維達Pawz寵物抑菌尿墊，主打強效抑菌，抑菌達99.9%+。更有60倍超強吸水力^，有效鎖水不回滲，配搭6層防漏結構及高密度菱形壓紋，有效分散液體，防止尿液回滲。
+產品通過第三方檢測機構測試，在實驗條件下，有效抑制99.9%大腸桿菌及金黃色葡萄球菌
^與產品內部 SAP 吸水份子相比
銷售點：各大連鎖超級市場、藥房及網上商店有售