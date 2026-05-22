維達全新寵物護理系列 給家中毛孩滿分呵護

清潔是照顧毛孩的重要一環，香港No.1紙巾品牌*維達將日常護理產品，延伸至寵物專用範疇，推出全新「維達Pawz寵護系列」，產品獲香港獸醫診所推薦^，採用寵物友善配方，通過香港SGS皮膚科測試及榮獲德國Dermatest認證+，包括寵物純水濕紙巾及寵物抑菌尿墊，讓寵物家長於日常照顧毛孩時更安心和放心，陪伴牠們健康快樂成長。 *根據尼爾森2017年7月至2025年6月全港廁紙及軟包裝紙巾零售調查報告(©2025 NielsenIQ版權所有) ^香港獸醫診所集團Pet Space推薦 +榮獲德國Dermatest皮膚科Excellent認證，適用於寵物純水濕紙巾

維達Pawz寵物純水濕紙巾 (40片裝-約20x30cm)

維達Pawz寵物純水濕紙巾 (40片裝-約20x30cm) 當中維達Pawz寵物純水濕紙巾採用特大尺寸，一張即可抹乾淨全身，配合珍珠壓紋，溫和清潔，加上7重淨化RO純水，寵物親膚配方，安全無添加*，適合清潔寵物面部、手腳及身體。 *無添加酒精、熒光劑、甲醛、香精、 CIT/MIT 、重金屬、木糖醇

維達Pawz寵物抑菌尿墊 (50片裝-M碼60x45cm)