養寵家庭最佳拍檔 一機KO毛髮和異味

夏日熱辣辣，毛孩當然也要換上透氣夏毛，臨近夏天通常是全年掉毛量最多的時候，養貓家庭即使日日用吸塵機，全屋角落都仍會見到毛髮漂浮；而養狗家庭難免會沾有毛孩體味、便便等異味飄散，影響家中空氣質素。坊間各式各樣的寵物空氣清新機，只關注空氣潔淨功能，未能針對貓狗主子的特殊需求，現時Philips推出兩大神器，全面滿足家長和毛孩的各種需要！
貓奴必備：吸毛神器
普遍空氣清新機難以吸入地上毛髮，Philips今年推出全新Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機，機身緊貼地板，能吸清空中地上毛髮，加上10倍速颶風級別風速，使地面浮毛吸附率高達99%，空中浮毛吸附率高達96.7%，是一部專為貓貓家庭設計的吸毛神器！傳統圓形機身須依靠四邊入風，方形設計，正面360°C吸入空氣循環不受阻，同時方便靠牆擺放及收納。而且設有自動閉合接毛板，關機後毛髮不會直接掉落地上。
創新「互動吸」功能 邊玩邊吸毛
主人用手機即可連接PhilipsAir+應用程式，有7種貓貓會感興趣的動物聲音，以及3種趣味燈選擇，吸引貓貓靠近互動玩耍，提高吸毛效率。
狗奴必備：淨味除臭神器
狗狗的排泄物或口臭帶來的異味較為濃烈，Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機(AC3681/10)特設Mixhole雙效技術，融合淨味及除甲醛配方，4層加厚活性碳濾網可強效去除高達99%寵物異味，而濾網中的活性炭吸附甲醛之後，活性炭上的氨基便會快速與甲醛產生化學反應，將其轉化為對人體無害的物質，快速持久消除甲醛，去除率高達99%。
自動浮毛清理系統
另外，其設有360小時智能啟動浮毛清理刮刷，將附在前層濾網上高達99.5%浮毛，清理到浮毛收集盒。免除主人定期動手清理的麻煩，同時減少已吸附的浮毛脫落而造成二次污染。不堵塞濾網之餘，更有效延長替換濾網的壽命。