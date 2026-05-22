養寵家庭最佳拍檔 一機KO毛髮和異味

夏日熱辣辣，毛孩當然也要換上透氣夏毛，臨近夏天通常是全年掉毛量最多的時候，養貓家庭即使日日用吸塵機，全屋角落都仍會見到毛髮漂浮；而養狗家庭難免會沾有毛孩體味、便便等異味飄散，影響家中空氣質素。坊間各式各樣的寵物空氣清新機，只關注空氣潔淨功能，未能針對貓狗主子的特殊需求，現時Philips推出兩大神器，全面滿足家長和毛孩的各種需要！

Philips Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機(AC3360/10)

貓奴必備：吸毛神器 普遍空氣清新機難以吸入地上毛髮，Philips今年推出全新Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機，機身緊貼地板，能吸清空中地上毛髮，加上10倍速颶風級別風速，使地面浮毛吸附率高達99%，空中浮毛吸附率高達96.7%，是一部專為貓貓家庭設計的吸毛神器！傳統圓形機身須依靠四邊入風，方形設計，正面360°C吸入空氣循環不受阻，同時方便靠牆擺放及收納。而且設有自動閉合接毛板，關機後毛髮不會直接掉落地上。 創新「互動吸」功能 邊玩邊吸毛 主人用手機即可連接PhilipsAir+應用程式，有7種貓貓會感興趣的動物聲音，以及3種趣味燈選擇，吸引貓貓靠近互動玩耍，提高吸毛效率。