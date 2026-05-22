夏天最大隱形殺手 預防寵物中暑指南 附急救應對方法

每年5月至9月是狗狗中暑的高峰期，相關中暑送醫個案會暴增達四成！狗狗不像人類擁有全身汗腺，牠們主要依靠喘氣和腳掌散熱，當中特別是短鼻品種、長毛、老年、超重或者有健康問題的寵物，風險更高，例如法國鬥牛犬、八哥、西施、北京犬等，香港夏天濕度時常高達80%，散熱效率大減，加上城市混凝土熱島效應，令狗隻腳掌肉球燙傷和中暑的風險提高，嚴重甚至會致命。中暑後果嚴重，但只要做好預防同護理，完全可以避免，讓毛孩過一個健康快樂的夏天！

夏天最大隱形殺手 預防寵物中暑指南 附急救應對方法

散步中暑最常見 夏天帶狗狗外出散步，時間與環境的選擇是非常重要。主人應避開陽光最猛烈的正午至下午4時，建議清晨7時前或傍晚7時後才散步，以及縮短連續戶外活動的時間，並將散步時間控制在15至20分鐘內。其次，在烈日照射下，香港的瀝青路溫度可輕易飆升至60°C以上，足以在短短幾分鐘內燙傷狗狗的肉球。散步前主人可以利用手背貼在瀝青路面，作溫度測試。如果無法按壓忍受5秒，代表路面過熱，應優先轉移到其他草地或泥土路。

飲水是最被低估的防暑武器之一，散步前應準備充足便攜飲用水，定時每15至20分鐘，讓狗狗補充水分。據狗狗每公斤體重，建議一天飲水量為50至70ml，而炎熱天氣需額外增加30%。亦可使用風扇送風。過程中主人亦要時刻觀察寵物狀態，如果狗狗頻繁停下腳步、賴著不走或主動尋找樹蔭，已經屬於過熱求救訊號，請立即抱起帶到陰涼通風的地方休息降溫。

散步時應定時餵狗狗補充水分

室內大忌不可不知 此外，室內環境也有機會中暑，而且難以察覺，主人不能掉以輕心。室內需保持溫度在26°C以下，保持良好的通風。請勿將寵物獨留在車內或其他密閉空間，車廂在陽光直射下，溫度可迅速升至40°C以上，對於活躍或容易興奮的狗，非常危險。

用濕毛巾包裹狗狗降溫